Tisuću vrijednih nagrada, preko 1600 porcija hrane i četiri dana zabave: ovako su Plodine proslavile otvorenje supermarketa u Rijeci

Već je prvi dan krenuo u znaku darivanja. Na kolu sreće svaka je vrtnja bila dobitna, a kupcima je podijeljeno više od 1.000 vrijednih nagrada. Uz to su ih čekali burgeri, hot dogovi, krafne, besplatan kruh te voda, pivo i sokovi.

Sljedeći je dan bio posvećen umirovljenicima. Uz 10 % popusta tijekom cijelog dana, za njih je pripremljeno i 350 porcija rižota od lignji, uz vodu i sokove za posjetitelje.

Petak je donio sasvim drukčiji ritam. Friday Shopping Party spojio je večernju kupnju s DJ programom, koktelima, degustacijama i gastro punktovima, dok je trgovina ostala otvorena sve do 23 sata. Kupci su tijekom večeri mogli zastati uz zalogaj i piće, kušati različite proizvode i uživati u nešto drugačijem izdanju shoppinga, a čekale su ih i dodatne nagrade.

Subotnje prijepodne bilo je rezervirano za najmlađe. Kids’ Day pokazao se kao pun pogodak, uz mnoštvo malih posjetitelja koje su zabavljali animatori i maskota Stitcha. Čekali su ih dječji biljar, Jewelry Lab, eko-kreativne radionice, crtanje i bojanje te zabavna zona s napuhancima. Podijeljeno je 200 sladoleda, kao i sokovi, mini krafnice, školski pribor i slatkiši, a kući su ponijeli i diplome kao uspomenu. Program su pratili i posebni popusti na odabrane igračke i LEGO komplete.

Najbolje u gradu u kojem je sve počelo

Plodine Vežica su 154. supermarket Plodina u Hrvatskoj i 21. na riječkom području. Prostiru se na približno 2.600 četvornih metara prodajnog prostora, a izgled trgovine inspiriran je riječkom industrijskom poviješću i lokalnim identitetom.

Otvorenje na Vežici za Plodine ima i posebnu simboliku. Rijeka je grad u kojem je započela priča kompanije, a upravo je ondje predstavljen i koncept kojim Plodine najavljuju smjer razvoja svojih budućih trgovina.

Uz sva događanja tijekom tjedna otvorenja, Plodine su svojim prvim susjedima, Vatrogasnoj postaji Vežica, donirale 3.000 eura.

Otvorenje je završilo, pogodnosti ostaju

Četverodnevni program privukao je velik broj posjetitelja, a priča na Vežici nastavlja se i nakon tjedna otvorenja, uz nove akcije i posebne pogodnosti za kupce te radne nedjelje do kraja godine.