Tisuće Nizozemaca žele se na plaži oprostiti od Velike Britanije

Ako će Velika Britanija izaći iz Europske unije kao što je planirano 31. listopada, Nizozemci ih žele prijateljski pozdraviti mahanjem s druge strane Sjevernog mora

To je ovog vikenda osmislio i na Facebooku predstavio Ron Toekook koji predlaže praćenje Brexita s plaže u mjestu Wijk Aan Zee, za što se za sada zanimalo 56.000 osoba, a njih 7600 je reklo da planira doći na plažu tog dana.

"To bi trebao biti lijepi pozdrav dobrom prijatelju koji odlazi na uzbudljivu, ne posebice pametnu avanturu", naveo je inicijator Ron Toekook.

Pozdravljanje će biti popraćeno specijalitetima poput nizozemskog čipsa, francuskog i njemačkog vina. Organizator planira i prigodnu glazbenu kulisu i s među ostalima Fleetwood Mac s "Go Your Own Way", Queen s "I Want to Break Freee", Clash s "London Calling" i Adele s "Hello".