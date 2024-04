Tisuće Izraelaca okupile se zbog talaca, obilježivši šest mjeseci rata

No neke obitelji talaca su sumnjičave nakon što neki od prethodnih dogovora nisu urodili plodom, a taoci umiru u zatočeništvu. "Njihovim obiteljima i svima ovdje je dosta. Ljudi to moraju razumjeti, a svijet se mora zauzeti za to i vratiti ih natrag", rekla je Michal Nachshon (39) koja je došla na prosvjed ispred izraelskog parlamenta iz Tel Aviva. "To je iznad politike. Iznad religije, to je humanitarno pitanje i tu smo da o tome vičemo", dodala je.

I dok su neke obitelji talaca na nedjeljnom prosvjedu pozvale premijera Benjamina Netanyahua da učini više da vrati taoce, govornici su većinom slali apolitične poruke, usredotočivši se na njihovu bol i hitnu potrebu da se njihovi voljeni vrate kući.