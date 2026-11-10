Tisućama djece prijeti gubitak logopedske terapije, Milanović stao uz zabrinute roditelje

Problem je nastao zbog novih propisa Ministarstva zdravstva koje je propisalo nove minimalne tehničke uvjete za rad privatnih logopeda. Podaci Hrvatske asocijacije logopeda poduzetnika, strukovne udruge koja okuplja logopede koji pružaju usluge u privatnom sektoru, pokazuju da više od 85 posto privatnih logopedskih praksi ne zadovoljava barem jedan od novih tehničkih uvjeta, dok će više od 40 posto morati prestati s radom ako novi propisi ostanu na snazi, priopćio je Ured predsjednika.

Nakon razgovora, Milanović je podržao očuvanje dostupnosti i kontinuiteta logopedske terapije za djecu te opravdanom smatra zabrinutost roditelja. Stav je predsjednika kako djeci treba osigurati pravodobnu pomoć, a roditeljima sigurnost da privatna logopedska terapija za djecu neće biti ukinuta sve dok se ne pronađe rješenje koje je može zamijeniti.

Roditelji su izrazili svoju zabrinutost i zbog toga što Ministarstvo zdravstva nije ponudilo odgovor na pitanje gdje će djeca nastaviti liječenje ako se privatne prakse zatvore. Na sastanku su istaknuli kako ne osporavaju potrebu za uređenjem djelatnosti, odnosno da se uvede reda u sustav - kako nove propise objašnjavaju iz Ministarstva zdravstva - ali traže da uvjeti budu stručno opravdani i usklađeni sa stvarnim potrebama. Svi dosadašnji razgovori s predstavnicima resornog ministarstva, kažu, bili su bez rezultata.

Dodatnu prepreku za korisnike, rečeno je na sastanku, predstavlja ograničavanje multidisciplinarnog rada. Naime, novi propisi onemogućuju zajednički rad logopeda s drugim stručnjacima, čime se ugrožava cjelovitost dijagnostike i terapije.

Naš je jedini interes da naša djeca i dalje mogu dobivati logopedsku terapiju, a za većinu njih jedini su izbor privatne logopedske prakse jer u javnom zdravstvenom sustavu ne mogu pravodobno ostvariti potrebnu stručnu pomoć, upozorili su roditelji na sastanku s predsjednikom. Roditelji su stoga od Milanovića zatražili podršku u očuvanju dostupnosti terapija te poticanje Vlade i Ministarstva zdravstva na hitan, otvoren dijalog s roditeljima i predstavnicima logopedske struke kako bi se pronašlo održivo rješenje.

Na sastanku su bili roditelji djece koja pohađaju logopedske terapije Iva Matijević, Anamarija Kirac, Ana Goleš, Dina Jelčić, Marta Šimrak Lukavski i Paulina Palić te Matilda Poljak Šušak iz Hrvatske asocijacije logopeda poduzetnika. Uz predsjednika Milanovića bila je savjetnica Predsjednika za odgoj i obrazovanje Jadranka Žarković.