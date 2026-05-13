kiša, kiša i još kiše

Nova promjena će potrajati: Pljuskovi s grmljavinom stižu uskoro

Bi. S.

13.05.2026 u 22:21

Grmljavina
Grmljavina Izvor: Cropix / Autor: Zvonimir Barisin
U većini predjela u prvom dijelu dana djelomice, osobito na istoku i pretežno sunčano, zatim promjenjiva naoblaka. Oblačnije na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, mjestimice s kišom. Od sredine dana ponegdje izraženiji pljuskovi s grmljavinom, osobito navečer i u noći na Jadranu i uz njega te u središnjim predjelim, prognoza je za četvrtak

Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku i jugoistočni. Na sjevernom Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, navečer naglo u okretanju na jak jugozapadni. U Dalmaciji slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, od sredine dana jugo u postupnom jačanju. Najniža jutarnja temperatura zraka od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14 °C. Najviša dnevna većinom između 16 i 21 °C, prognozira Državni hidrometeorološki zavod.

tportal
Izvor: Screenshot / Autor: dhmz

U petak i subotu promjenjivo oblačno i nestabilno uz mjestimičnu kišu i pljuskove s grmljavinom, lokalno izraženije, osobito na Jadranu i ponegdje uz njega te istoku zemlje, a pritom će oborina biti češća tijekom subote.

U nedjelju još u prvom dijelu dana mjestimična kiša uglavnom na istoku, poslijepodne su vjerojatna češća sunčana razdoblja. Na Jadranu će prevladavati sunčano, a ponekog popodnevnog pljuska može biti u Istri i na krajnjem jugu. Slab do umjeren jugozapadni vjetar, uglavnom u gorju na udare moguće i jak, u subotu će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni.

Nevrijeme u Zagrebu
Nevrijeme u Zagrebu Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL

Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu jugozapadni, u subotu će okretati na sjeverozapadni, najprije na sjevernom dijelu gdje će biti i bure, a do kraja dana sjeverozapadni će vjetar zapuhati i u Dalmaciji. Umjerenog, lokalno moguće i jakog sjeverozapadnog i sjevernog vjetra te bure bit će i u nedjelju. Temperatura bez izraženije promjene.

