Nova promjena će potrajati: Pljuskovi s grmljavinom stižu uskoro

Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku i jugoistočni. Na sjevernom Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, navečer naglo u okretanju na jak jugozapadni. U Dalmaciji slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, od sredine dana jugo u postupnom jačanju. Najniža jutarnja temperatura zraka od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14 °C. Najviša dnevna većinom između 16 i 21 °C, prognozira Državni hidrometeorološki zavod .

U petak i subotu promjenjivo oblačno i nestabilno uz mjestimičnu kišu i pljuskove s grmljavinom, lokalno izraženije, osobito na Jadranu i ponegdje uz njega te istoku zemlje, a pritom će oborina biti češća tijekom subote.

U nedjelju još u prvom dijelu dana mjestimična kiša uglavnom na istoku, poslijepodne su vjerojatna češća sunčana razdoblja. Na Jadranu će prevladavati sunčano, a ponekog popodnevnog pljuska može biti u Istri i na krajnjem jugu. Slab do umjeren jugozapadni vjetar, uglavnom u gorju na udare moguće i jak, u subotu će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni.