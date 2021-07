[VIDEO] Tigar se u jednom danu dva puta vozio trajektom i nikom nije bilo ništa čudno. Slučaj je preuzeo Državni inspektorat

Putnici na trajektu iz Splita za Hvar svjedočili su u nedjelju nesvakidašnjem prizoru - u prikolici osobnog vozila križevačkih tablica prevozio se tigar, a iz Jadrolinije pojašnjavaju da o tome nisu imali saznanja, nije im bio prijavljen prijevoz životinje već vozila s prikolicom

bio je 'king of the ring'

Zanimljivo je kako je vlasniku tigra pošlo za rukom u istom danu čak dva puta prevesti tigra - prvo ujutro do Hvara, a potom navečer natrag do Splita. Kako se neslužbeno doznaje tigar je navodno na Hvar odvezen radi parenja, no nejasno je s kim s obzirom da u Hvaru postoji samo jedan tigar i to u privatnom zološkom vrtu.

Križevčanin koji je putovao prema Hvaru jedan je od rijetkih uzgajivač tigrova u Hrvatskoj te od 1993. godine radi na projektu uzgoja sibirskih tigrova.

Cijeli slučaj preuzeo je Državni inspektorat.