Thompson za HRT: 'Nismo očekivali toliki broj ljudi. Neće biti problema'

Govoreći o činjenici da se radi o najvećoj produkciji u Europi te da je na Hipodromu postavljeno više tehnike nego na koncertu Lady Gage u Riu, Thompson je naglasio kako je sve to u cilju zahvale publici.

- Sve je spremno za koncert. Što se tiče programa, benda i mene - to je spremno odavno, a što se tiče organizacijskih detalja, spremaju se nekakve sitnice. Produkcija, scenografija i svi drugi sadržaju su spremni. Prije nekoliko dana sam bio na Hipodromu i vidio sam da su ostali još neki detalji, rekao je.

- Svi smo spremni, dobro pripremljeni. Raduje nas i to što ćemo ovaj put izvoditi nove pjesme, kazao je.

- Kada smo došli na ideju da se napravi koncert na Hipodromu za zagrebačku publiku, nismo očekivali toliki broj ljudi. To nas je sve ugodno iznenadilo . Razmišljali smo o tome kako zahvaliti tim dragim ljudima koji su se odazvali u takvom broju. Organizator i ja odlučili smo se publici priuštiti nešto najbolje, kazao je.

- On je bio moj najveći navijač i pokretač. Kada nam se dogodila nevolja i kada je na jedan čudesan način preživio, svaka njegova želja je meni zapovijed, naglasio je.

'Želimo pričati hrvatsku priču, pozitivnu i punu ljubavi'

Govoreći o tome što mu je pružilo inspiraciju za novi album "Hodočasnik", na kojem je 12 pjesama, Thompson je ukazao upravo na ime albuma.

- Pokušavam pronaći teme koje mene zanimaju, kojima sam zaokupiran. Tako i ovaj put, na jedan hodočasnički način sam prolazio teme pjesama. Na albumu se puno radilo i mislim da će biti poseban osjećaj kada se bude uživo izvodilo, rekao je.

Osvrnuo se i na prozivke koje se tijekom cijele karijere upućuju na njegov račun.

- Bilo je svačeg. Bilo je stvari koje se meni kao glazbeniku nisu sviđale i koje su me boljele. Proživljavao sam teške trenutke, ali kako je vrijeme odmicalo, tako sam pokušao naviknuti se na to, jer sam vidio odakle vjetar puše, ustvrdio je.

- Kada se radi o koncertu, bitno je kazati da ima pojedinih novinara i urednika, a ne želim ih sve stavljati u isti koš, jer ima časnih ljudi, ali imam osjećaj kao da žele naštetiti koncertu, nastavio je.

- To ne odgovara ni meni, ni mojoj publici, ali to je naša stvarnost. S time se već duže vremena nosim, ali imam sreću da imam publiku koja ne nasjeda na takve izmišljotine, dodao je.

Zahvala publici

- Ovo je lijepa priča. Želimo pričati našu hrvatsku priču koja je pozitivna i puna ljubavi prema našim vrijednostima: ljubav prema Bogu, obitelji i domovini. To je ono čime smo mi zaokupirani, to je ono što želimo promicati kroz svoj život i javno, rekao je.

Thompson se još jednom zahvalio publici te kazao da ovakvu podršku nikad nije mogao ni sanjati.

- Iskoristio bih priliku da zahvalim publici. Počašćen sam time što su se odlučili doći u takvom broju. Uvijek samo govorio da imam najbolju i najvjerniju publiku na svijetu. Oni su to dosad na desetke puta dokazali, ali ovaj put su me zaista iznenadili. Ovo ni u snu nisam mogao zamisliti, da će pola milijuna ljudi doći i sa mnom pjevati moje pjesme, ali to je sada naša stvarnost, poručio je.

- Oslanjam se na božju providnost, pa tako i kada se radi o karijeri. Što Bog da, tako će i biti, zaključio je Perković.