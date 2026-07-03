u tijeku očevid

Teška prometna nesreća na Viru: Poginula jedna osoba, druga prevezena u bolnicu

I.V.

03.07.2026 u 16:42

Policija, ilustracija
Policija, ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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U petak oko 14.40 sati na otoku Viru dogodila se prometna nesreća u kojoj je smrtno stradala jedna muška osoba. Na mjesto događaja odmah su upućene žurne službe, priopćila je zadarska policija

Prema prvim informacijama u prometnoj nesreći sudjelovalo je jedno Quad vozilo – četverocikl. Od posljedica nesreće jedna osoba je smrtno stradala na mjestu događaja dok je druga muška osoba prevezena u Opću bolnicu Zadar radi pružana liječničke pomoći. Na mjestu događaja policijski službenici provode očevid.

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