Teška prometna nesreća na Viru: Poginula jedna osoba, druga prevezena u bolnicu

U petak oko 14.40 sati na otoku Viru dogodila se prometna nesreća u kojoj je smrtno stradala jedna muška osoba. Na mjesto događaja odmah su upućene žurne službe, priopćila je zadarska policija
Prema prvim informacijama u prometnoj nesreći sudjelovalo je jedno Quad vozilo – četverocikl. Od posljedica nesreće jedna osoba je smrtno stradala na mjestu događaja dok je druga muška osoba prevezena u Opću bolnicu Zadar radi pružana liječničke pomoći. Na mjestu događaja policijski službenici provode očevid.