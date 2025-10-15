ozlijeđeni stabilno

Teška ozljeda nožem kod škole u Bedekovčini: Oglasili se iz škole i ministarstva

Bi. S.

15.10.2025 u 20:08

Nesreća u srednjoj školi u Bedekovčini
Nesreća u srednjoj školi u Bedekovčini Izvor: Pixsell / Autor: Robert Anic/PIXSELL
Srednjoškolac koji je teško ozlijeđen nožem u jučerašnjem naguravanju s vršnjakom ispred Srednje škole Bedekovčina stabilno je, potvrdili su u KBC-u Zagreb, gdje je hitno operiran nakon što je dovezen medicinskim helikopterom

Policijska istraga je završena, utvrđeno je da se nesreća dogodila iz nehaja, a počinitelj će biti kazneno prijavljen.

U školi, uz psihološku pomoć, trude se prebroditi posljedice nemilog događaja, prenosi HRT.

Stručni tim za psihološku pomoć dolazi u školu

U Srednjoj školi Bedekovčina nastava se održava prema redovitom rasporedu. Zbog svega u školu je pozvan stručni tim za psihološku pomoć.

'Oni će sutra doći u školu te razgovarati s učenicima u razredu. Održat ćemo sjednicu Nastavničkog vijeća i održat ćemo roditeljski sastanak. Ono što je najvažnije je da je učenik stabilno i svi skupa vjerujemo da će se on što prije vratiti u školske klupe', izjavila je ravnateljica Vera Hrvoj.

'U kontaktu smo s ravnateljicom škole, pratimo sve događaje i aktivnosti te smo na raspolaganju za bilo koji oblik pomoći. Ozlijeđenom učeniku želimo brz oporavak', poručili su iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.

Priopćenje policije

Dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je kako je jučer, oko 13 sati, u Bedekovčini jedna maloljetna osoba zbog mladenačke nesmotrenosti, bez namjere nasilničkog ponašanja, nožem ozlijedila drugu maloljetnu osobu. Naime, u jednom trenutku 17-godišnjak je torbom sa sportskom opremom, u kojoj se nalazio zamotani nož, prethodno korišten za konzumaciju hrane, udario u predio prsa drugog 17-godišnjaka, a pri udarcu oštrica noža probila je torbu i ozlijedila ga.

Ozlijeđeni 17-godišnjak helikopterom Hitne medicinske pomoći prevezen je u bolnicu u Zagreb, gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozlijede.

Zbog kaznenog djela dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, protiv 17-godišnjaka koji je iz nehaja ozlijedio prijatelja podnosi se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

