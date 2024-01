Teror čagljeva na Kornatima: Napadaju ovce i ubijaju janjad

'Ugrožena nam je egzistencija. U protekle tri-četiri godine ostali smo bez 150 do 200 ovaca', istaknuo je Matej Mudronja Beban.

Čagljevi na brdima iznad Baške poklali stotine ovaca i janjadi

A unatrag 50 godina ne pamte se u Kornatima ovakvi, kako kažu, 'krvavi pirevi'. I to zato jer čagljeva nije bilo.

'Jedini put kojim je mogao doći je morem. Čagalj je jednostavno doplivao do Kornata, tu se raširio i na tom području je postao predator pred kojim ništa ne može ostati', rekao je Joso Dujić, tajnik Lovačkog saveza Šibensko-kninske županije.

Vlasnici stada inzistiraju da se s divljom zvijeri treba obračunati više, brže i snažnije. Takav angažman traže i od institucija jer tvrde da je "5 do 12". 'Ako nam se ne uključi država i Ministarstvo i Park, zaboravi i mlade ljude, zaboravi stočarstvo i zaboravi Kornat kakav je bio', tvrdi Šikić. Problem se, ističu u Parku, rješava. No, to traje. U dvije godine odstrijeljen je 51 čagalj. Lov se nastavlja. A u veljači se nastavlja i s brojenjem štetočina i to dronovima iz zraka dronovi. Zasad se zna kako ih je sedam na otoku Piškeri.