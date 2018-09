Temperature prave jesenske, a znamo i kada nam stiže prvi mraz!

U utorak će puhati slab do umjeren sjeveroistočni, u istočnoj Hrvatskoj sjeverozapadni vjetar, a na Jadranu jaka do olujna bura. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 12 do 16 na kopnu te od 18 do 22 stupnjeva na Jadranu

Pretežno sunčano i svježe, duž obale razmjerno vjetrovito vrijeme očekuje se u utorak. Po kotlinama i uz rijeke u unutrašnjosti mjestimice jutarnja magla. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni, u istočnoj Hrvatskoj sjeverozapadni vjetar, a na Jadranu jaka do olujna bura. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 12 do 16 na kopnu te od 18 do 22 °C na Jadranu.

Pretežno sunčano uz svježe jutro i mogućnost za mjestimice slab mraz, ponajprije u gorskoj Hrvatskoj, stoji pak u prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda za srijedu.

Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu će jaka, na udare i olujna bura postupno slabjeti. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 2 do 6, na Jadranu između 10 i 15, a najviša dnevna uglavnom od 13 do 18 na kopnu te između 18 i 22 °C na Jadranu.