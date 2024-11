Temperatura zraka i mora gotovo jednaka: DHMZ oglasio i žuti meteoalarm

U središnjoj Hrvatskoj također postoji mogućnost za slab mraz, uz najniže jutarnje temperature od -1 do 2 °C na dva metra visine, dok će na tlu biti još nešto niže. U jutarnjim satima moguća je magla, dok će ostatak dana obilježiti sunčano vrijeme s najvišim temperaturama od 11 do 13 °C.

Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, uz većinom sunčano vrijeme i maksimalnu dnevnu temperaturu između 13 i 15 °C. Jutro će ipak biti hladno, s temperaturama od -1 do 2 °C, što donosi mogućnost slabog mraza u pojedinim područjima, javlja HRT .

Sjeverni Jadran i Velebit

Na sjevernom Jadranu puhat će slaba do umjerena bura, a podno Velebita očekuju se povremeni jaki udari, s pojačavanjem prema večernjim satima i lokalnim olujnim udarima. Na otvorenom moru sredinom dana zapuhat će umjeren sjeverozapadni vjetar.

Najniže temperature u gorju bit će oko 0 °C, a na Jadranu između 8 i 13 °C, dok će najviše dnevne temperature dosezati 11 do 14 °C, a na moru od 18 do 21 °C.

Srednji Jadran i Dalmacija

Slično vrijeme očekuje se i na srednjem Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije, gdje će prevladavati sunčano uz povremenu slabu do umjerenu buru, a prema otvorenom moru i umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti blago do umjereno valovito, a jutarnje temperature nešto niže nego prethodnog dana, dok će najviše dnevne temperature biti između 19 i 23 °C.

Jug Hrvatske

Na jugu Hrvatske dnevne temperature bit će slične onima u moru, uglavnom između 20 i 22 °C, uz dominantno sunčano vrijeme. Vjetar će biti slab do umjeren, s burom bliže obali i sjeverozapadnim vjetrom prema otvorenom moru.

Stabilne vremenske prilike nastavljaju se i idućih dana.

U kopnenom području zadržat će se uglavnom suho i sunčano vrijeme, uz mjestimičnu maglu ujutro koja bi od srijede mogla trajati nešto duže. Jutra će i dalje biti svježa, s mogućnošću slabog mraza.

Na Jadranu će prevladavati sunčano vrijeme uz većinom slab do umjeren vjetar, posebno buru. Jutarnje temperature bit će svježije u usporedbi s proteklim danima, a dnevne temperature neće se bitno mijenjati," prognozirala je Dunja Plačko-Vršnak iz DHMZ-a za HRT.