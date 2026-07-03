Vlada održala telefonsku sjednicu: Na mimohod ide specijalna policija

'Republika Hrvatska pozvana je da, kao država članica Europske unije i strateška partnerica Francuske Republike, sudjeluje u tradicionalnom vojnom mimohodu koji će se, u povodu nacionalnog praznika Francuske Republike 14. srpnja 2026., održati u Parizu, na Elizejskim poljanama, pod geslom 'Strateško buđenje Europe', navodi se u Vladi.

'Zadužuje se Ministarstvo unutarnjih poslova da osigura sudjelovanje pripadnika specijalne policije Ministarstva unutarnjih poslova u vojnom mimohodu', zaključak je sa sjednice.

Kako se navodi u obrazloženju Vladina zaključka, predsjednik Francuske Republike uputio je predsjedniku Vlade Republike Hrvatske poziv da, zajedno s ostalim šefovima država ili vlada članica Europske unije i Koalicije voljnih, sudjeluje na mimohodu. Istodobno je Hrvatska pozvana da u mimohodu sudjeluje i s pripadnicima Oružanih snaga Republike Hrvatske, čime bi se, navodi Vlada, odalo priznanje savezničkoj suradnji u okviru NATO-a i strateškom partnerstvu dviju država.