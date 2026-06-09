nove prijetnje

Teheran uzvraća Washingtonu: 'Imamo i druge jezike osim diplomacije'

M. Šu.

09.06.2026 u 20:05

Mohamad Bager Galibaf
Mohamad Bager Galibaf Izvor: Profimedia / Autor: Iranian Presidency/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Dok se čeka iranski odgovor na najnoviju Trumpovu prijetnju zbog rušenja američkog vojnog helikoptera, netom prije objave američkog predsjednika na društvenim mrežama oglasio se i predsjednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Mohamad Bager Galibaf

U jeku napetosti između Washingtona i Teherana, šef iranskog palamenta Mohamad Bager Galibaf uputio je oštru poruku na društvenoj mreži X, dok je američki predsjednik Donald Trump istodobno najavio moguću reakciju SAD-a.

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Galibaf je poručio da Iran preferira diplomaciju, ali i da ima druge načine odgovora ako se prekrše dogovori.

'Preferiramo jezik diplomacije, ali govorimo i druge jezike puno tečnije. Prekršite li svoje obveze, prijeći ćemo na ono što najbolje znamo. Tko sije, taj i žanje', napisao je.

Njegova objava uslijedila je neposredno prije Trumpove poruke na platformi Truth Social, u kojoj je američki predsjednik tvrdio da je Iran oborio vojni helikopter te da SAD „mora” odgovoriti na taj potez.

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