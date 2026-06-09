Teheran uzvraća Washingtonu: 'Imamo i druge jezike osim diplomacije'

U jeku napetosti između Washingtona i Teherana, šef iranskog palamenta Mohamad Bager Galibaf uputio je oštru poruku na društvenoj mreži X, dok je američki predsjednik Donald Trump istodobno najavio moguću reakciju SAD-a.

Galibaf je poručio da Iran preferira diplomaciju, ali i da ima druge načine odgovora ako se prekrše dogovori.

'Preferiramo jezik diplomacije, ali govorimo i druge jezike puno tečnije. Prekršite li svoje obveze, prijeći ćemo na ono što najbolje znamo. Tko sije, taj i žanje', napisao je.