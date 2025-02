Taylor Swift i Donald Trump se ne podnose: Tko je prvi počeo?

Nemilosrdni Nashville

Jedan od razloga zbog kojih je Swift odbijala komentirati politiku to je što dolazi iz svijeta country glazbe. Taj je žanr oduvijek povezan s republikancima, a zna se da njegovi ljubitelji ne opraštaju i ne zaboravljaju lako, pa skoro i nikako. Njeguju konzervativne vrijednosti i nemilosrdni su prema članovima zajednice koji zauzmu drugačije stajalište. Primjer je bend Dixie Chicks, potpuno uklonjen iz sfere country mainstreama zbog izjava o Bushu i Iračkom ratu na koncertu u Londonu. Članica benda Natalie Maines kazala je da se srami što Bush dolazi iz njihove savezne države Teksas jer nisu podržavale invaziju na Irak 2003. Nakon toga su se palile njihove ploče, lomili CD-ovi, a country radijske stanice stavile su ih na crnu listu.

Swift je u to vrijeme imala 14 godina te je bila svjedok tog događaja. Ispričala je da su tada izvršni direktori izdavačkih kuća govorili da je za sve glazbenice glasilo pravilo da ne budu kao Chicks. Uz to, tek je počela ulaziti u svijet glazbe, bila je mlada i neiskusna. Ono što se dogodilo Dixie Chicks vidjela je kao poruku - ne miješaj se ako želiš uspjeti.

Kada je odlučila prestati s pristojnim odgovorima i smješkanjem, pozvala je Dixie Chicks da gostuju na njezinom albumu 'Lover' 2019. Tako je glazbom ponudila svoj odgovor na sito i rešeto kroz koje je prošao ovaj teksaški bend, a zajedno su snimile pjesmu 'Soon You’ll Get Better'. Swift je novinaru Zaneu Loweu kazala da je na tom albumu bila političnija nego prije i da svaki dan čita samo vijesti vezane za politiku. To se može iščitati u pjesmama poput 'Miss Americana & Heartbreak Prince' - We're so sad, we paint the town blue / Voted most likely to run away with you - te 'You Need To Calm Down', kojoj pjeva 'Sunshine on the street at the parade / But you would rather be in the dark ages'.