Svjetska 'pro life' krema dolazi u Hrvatsku; Markić: Želimo znanstvenu raspravu

Da se pred Hrvatskom otvara novo ideološko bojno polje, dao je nedavno naslutiti ministar zdravstva Milan Kujundžić rekavši, pa porekavši, kako će Katolička crkva biti uključena u izradu novog 'zakona o pobačaju'. Oko ovog etičkog, bioetičkog, moralnog, medicinskog i vjerskog pitanja tek će se lomiti koplja s obzirom na to da Hrvatska do proljeća sljedeće godine treba donijeti novi zakon kojim će se on regulirati. Slučajno ili ne, krajem travnja Hrvatska će biti domaćin 'prve međunarodne konferencije za život u Hrvatskoj', koju organizatori nazivaju povijesnom

'Prva i povijesna međunarodna pro-life konferencija u Hrvatskoj donijet će novu snagu i osvježenje u širenju i izgradnji kulture života u Hrvatskoj!', napisao je studentski kapelan, don Damir Stojić u pozivu na Prvu međunarodnu konferenciju za život u Hrvatskoj pod nazivom 'Život, dakle, biraj'. Konferencija će se održati u hotelu Westin u Zagrebu od 27. travnja do 29. travnja ove godine u organizaciji udruge Hrvatska za život, koja stoji iza molitvene inicijative '40 dana za život'.

Na konferenciji, koja će okupiti poznate pripadnike međunarodne pro-life scene, govorit će Berrnadette Smyth, predsjednica udruge Precious Life iz Sjeverne Irske. Smyth je bila na udaru nakon što je osuđena na novčanu kaznu i kaznu rada za opće dobro zbog inicijative slične ovoj koja se provodi u Hrvatskoj. Članovi njezine udruge okupljali su se ispred klinike za pobačaje Marie Stopes u Belfastu, što je na sudu ocijenjeno kao uznemiravanje. Nakon žalbe presuda je odbačena. Za govornicom će biti i Mađar Imre Teglasy, direktor organizacije Human Life International, koji se smatra odvjetnikom nerođenih. Teglasy je s 11 godina doznao kako ga je majka željela pobaciti, no to joj nije pošlo od ruke. Ta je spoznaja, kazao je, za njega bila šokantna te je život posvetio spašavanju nerođenih. Među govornicima je i Vice John Batarelo, predsjednik zaklade Vigilare, te predsjednik udruge Hrvatska za život Ante Čaljkušić. Na međunarodnoj konferenciji govorit će i Robert Colquhoun, međunarodni direktor inicijative '40 dana za život' iz Velike Britanije.

Iako se konferencija održava u godini u kojoj Hrvatska, prema odluci Ustavnog suda iz ožujka 2017., mora donijeti novi 'zakon o pobačaju', tj. Zakon o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece, Colquhoun tvrdi kako njihova namjera nije mijenjanje zakona u pojedinim državama. 'Mnogi su načini zaštite nerođenih i promicanja života kroz politički rad i druge aktivnosti. Mi nismo politička organizacija pa nam fokus nije u traženju rješenja za promjenu zakonodavstva. Svjesni smo da se zakonima koji štite nerođene može ostvariti napredak, da se više djece može zaštititi, no nije uvijek takav slučaj jer u nekim zemljama postoji razlika između realnosti i zakonodavstva. Čak i u zemljama u kojima je pobačaj zakonom zabranjen zabilježene su visoke stope pobačaja, što ne znači da bi legaliziranje pobačaja dovelo do još većeg broja pobačaja', kazao je u intervjuu za Glas Koncila. Markić želi znanstvenu, ne ideološku raspravu Na tom je tragu i stav Željke Markić, predsjednice udruge U ime obitelji koja je ranije u nekoliko navrata isticala da je glavno pitanje rasprave o pobačaju:' Je li nerođeno dijete – čovjek?' Znanost jasno odgovara da jest. Sve druge rasprave, kaže, trebaju se ravnati tom činjenicom.'

'Da je embrij hrpa stanica, zastarjele su informacije' 'Zastarjele informacije o tome da je embrij hrpa stanica treba sučeliti s informacijama koje nam daje moderna znanost, ultrazvučne snimke – na primjer, da su osam tjedana nakon začeća formirani djetetovi organi, da mu se s devet tjedana može uzeti jedinstveni otisak prsta te da je dokazano da nerođeno dijete osjeća bol. Tek kad postavimo točno osnovne znanstvene činjenice – onda možemo i kao društvo zauzeti stav prema zaštiti prava na život svakog čovjeka', napominje Željka Markić.

Markić će na ovoj konferenciji također stati za govornicu. 'Pozvana sam kao govornik i usredotočit ću se na važnost edukacije o znanstvenim činjenicama vezanim za prvih 40 tjedana života svakog čovjeka u utrobi majke: da je u trenutku začeća određen spol djeteta, boja očiju, kose, visina, urođeni talenti za glazbu, sport, da djetetovo srce kuca već 18. dan nakon začeća, da se nerođeno dijete smiješi, da razlikuje okuse i sl. Isto tako, govorit ću o prestrašnim pokazateljima istraživanja da gotovo dvije trećine žena koje su se odlučile na pobačaj kažu da su to učinile zbog pritiska okoline ili ekonomskih problema. Svaka trudnica ima pravo na točne informacije o svom nerođenom djetetu te ekonomsku i svaku drugu pomoć', kazala je za tportal.