Svjestan da je zaribao: Tko je pomoćnik Blaženke Divjak koji je uzburkao javnost izjavom o nedomoljubnim iseljenicima?

Pomoćnik ministrice znanosti i obrazovanja Momir Karin, koji se ovoga tjedna proslavio kada je na otvaranju jedne školske zgrade iseljavanje iz Hrvatske u najmanju ruku nespretno opisao kao čin 'pomodarstva ili manjka domoljubnog osjećaja', povukao se iz javnosti i odbija komunicirati s medijima. Samo Ministarstvo još istog dana objavilo je reakciju kojom u rukavicama demantira Momirove izjave i čini se da nikakvih političkih sankcija neće biti

'Jesmo li dotakli dno ili možemo ići još niže? Nadam se da ne. Ulaže se i situacija je sada lakša. S nama su ovdje i mediji. Oni su zaduženi za to da malo svjetlije pišu, da više naglašavaju pozitivne stvari koje nam se događaju u domovini. Danas se u Hrvatskoj nudi plaća od 1500 eura, stan i hrana, ali nešto se događa i ljudi odlaze van. Je li to pomodarstvo ili više nemamo taj domoljubni osjećaj?', zapitao se pomoćnik ministrice s govornice u mjestu Svib, Općina Cista Provo, Imotska krajina.

Kako je došao na zub prosvjetara?

Na zub prosvjetara Momir Karin je došao kada je svojedobno najavio uvođenje radne obveze boravka profesora u školama do 14 sati u prvoj, odnosno do 20 sati u drugoj smjeni, no do takvih izmjena zakona nikada nije došlo. U Ministarstvu znanosti i obrazovanja bio je za vrijeme ministra Predraga Šustara i ondje je dočekao Blaženku Divjak; cijelo vrijeme tvrdio je da se kurikularna reforma provodi, premda nije uvijek bilo tako.

Javnost je razveselio i na samom početku svog mandata, kad je otkriveno da je nakon preseljenja iz Grubina u Zagreb potrošio 30-ak tisuća kuna na boravak u jednom zagrebačkom hotelu. Navodno frapirani ministar Šustar ponudio mu je razrješenje ili podmirenje ovog troška, a Karin se odlučio za drugu opciju, pa je položajem platila dotadašnja glavna tajnica u Ministarstvu.