Svijet strahuje od sukoba nuklearnih sila: Indija i Pakistan zajedno drže 290 bojevih glava, a njihov sukob nije od jučer

Nuklearne sile Indija i Pakistan izazvale su zabrinutost diljem svijeta nakon što su se u posljednja dva dana našle na rubu rata. U srijedu je pakistanska vojska navodno oborila dva indijska aviona kao odgovor na indijsku operaciju prethodnog dana, kada je bombardiran kamp za obuku islamskih ekstremista u pakistanskom dijelu Kašmira. Do usijanja u odnosima dviju nuklearnih sila došlo je nakon što su islamski ekstremisti, za koje New Delhi tvrdi da su pod kontrolom Islamabada, prije dva tjedna ubili 40 indijskih vojnika. Eskalacija je izazvala posebnu zebnju jer je riječ o nuklearnim silama. Pakistan u svom arsenalu ima 150, a Indija 140 nuklearnih bombi

Ovo nije prvi put da Indija bombardira islamske radikale u Kašmiru, ali je to ranije bilo u pograničnom dijelu, a sada je prvi put napad izveden u dubini pakistanskog teritorija.

Ovakva eskalacija nije se dogodila još od posljednjeg rata 1999. godine, kada su pakistanske snage prešle liniju kontrole u Kašmiru izazvavši krizu koja se umalo pretvorila u razmjenu vatre nuklearnim projektilima. Slična bojazan se javlja i danas.

Unatoč povremenim gestama dobre volje, indijsko-pakistanski sukob ostao je dominantna geopolitička realnost u regiji u kojoj su isprepleteni i interesi velikih svjetskih sila Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Kine.

Dominaciju nad regijom uglavnom je imao SAD te je nastojao diktirati ritam događaja. Washington je zbog posebnih interesa vezanih uz operacije u Afganistanu i islamskom svijetu više investirao u izgradnju, i to doslovno izdašnim financijskim donacijama, odnosa s Pakistanom nego s Indijom. Relativna politička nestabilnost zemlje koja posjeduje nuklearno oružje također je zahtijevala da joj se posveti posebna pažnja.

No u posljednje vrijeme SAD jača odnose s Indijom pa su čak iskazali spremnost da proizvode zrakoplove F-21 u toj zemlji u pokušaju da Lockheed Martin osvoji veliku vojnu narudžbu u vrijednosti više od 15 milijardi dolara. Indija do sada zrakoplove, a ima ih gotovo tisuću, nije kupovala od SAD-a, pa u Washingtonu smatraju da je došlo vrijeme da se to promijeni.