Švicarsko selo živi pod prijetnjom golemog odrona: 'Nikad ne znate što će priroda učiniti'

Iznad švicarskog sela Kandersteg nadvila se prijetnja velikog odrona koji bi, u najgorem scenariju, mogao biti usporediv s katastrofom koja je prošle godine gotovo potpuno zatrpala obližnje selo Blatten. Stručnjaci upozoravaju da otapanje permafrosta i ledenjaka zbog klimatskih promjena sve više destabilizira planinske padine u Alpama

Oko 1300 stanovnika Kanderstega, sela u švicarskom kantonu Bern, živi podno nestabilne stijenske formacije Spitze Stei, piše AP. Dio planine već se godinama pomiče i odronjava, no rast temperatura i otapanje leda koji povezuje stijene povećavaju rizik od većih odrona. Selo trenutačno nije neposredno ugroženo i stanovništvo nije evakuirano, ali vlasti imaju pripremljen plan evakuacije ako se situacija pogorša. 'Svjesni ste da se to događa, ali ne bojite se', rekla je stanovnica Brigitte Jüni. Kaže da su vlasti poduzele sve mjere koje mogu. 'Ali onda je na prirodi. To je priroda i nikad ne znate', dodala je.

Do 20 milijuna kubika nestabilne stijene Procjenjuje se da nestabilni dio Spitze Steija sadrži između 15 i 20 milijuna kubičnih metara stijene. Kada bi se cijela masa odjednom odvojila, posljedice bi mogle biti katastrofalne. Stručnjaci ipak smatraju da je vjerojatniji scenarij postupnog urušavanja u manjim dijelovima. Planina je pod stalnim nadzorom, a vlasti su pripremile planove za slučaj da stanovništvo bude potrebno hitno evakuirati. Led je poput cementa koji drži planinu Problem je povezan i s klimatskim promjenama. Permafrost – trajno zamrznuto tlo, sediment i stijene – djeluje poput ljepila koje stabilizira planinske mase. Rastom temperatura led se topi i padine postaju nestabilnije. 'U planinama i rastresitom materijalu nalazi se mnogo leda. Taj led djeluje poput cementa. Kada se otopi, planinske padine postaju sve nestabilnije', objasnio je Markus Stoffel, profesor klimatskih promjena i prirodnih rizika sa Sveučilišta u Ženevi. Blatten gotovo nestao pod masom stijena i leda Stanovnicima Kanderstega dobro je poznato što se može dogoditi kada se golema planinska masa pokrene. U svibnju 2025. velika količina stijena i leda s ledenjaka srušila se u obližnjoj dolini Lötschental i gotovo potpuno zatrpala selo Blatten blatom i krhotinama. Stanovnici su prije katastrofe bili preventivno evakuirani. Mještani Kanderstega ipak naglašavaju da njihov slučaj nije jednak. 'Ovo nije ista situacija kao u Blattenu. Ne bojimo se stijene Spitze Stei. Već godinama gledamo kako kamenje pada odande', rekao je stanovnik Rudolf Isler.

Švicarsko selo Blatten Izvor: EPA / Autor: JEAN-CHRISTOPHE BOTT







+5 Švicarsko selo Blatten Izvor: EPA / Autor: JEAN-CHRISTOPHE BOTT