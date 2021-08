Švicarski imunolog: COVID-22 bi mogao biti gori od svega što smo do sad iskusili

Švicarski znanstvenik i imunolog indijskih korijena, koji je glavni istraživač u Laboratoriju za sistemsku i sintetičku imunologiju na ETH u Zurichu, Sai Reddy, u razgovoru za švicarski časopis Blick, upozorio je na činjenicu da bi uz brojne mutacije uskoro mogli govoriti o novoj varijanti koju on naziva 'COVID-22'

Istraživanja pokazuju kako je virusno opterećenje prilikom zaraze delta-varijantom puno veće nego kod prethodnih varijanti, pa su i osobe zaražene tom varijantom puno opasnije za sve one koji nisu na neki način stekli imunitet (ili prebolijevanjem ili cijepljenjem). Dodaje kako je upravo činjenica da delta-varijanta ima visoko virusno opterećenje odgovorna za pojavu bolesti i kod cijepljenih pojedinaca.

'Jedan od razloga zašto delta može zaraziti cijepljene osobe je veoma visoko virusno opterećenje. Protiv toga se možemo boriti samo visokom razinom antitijela. Upravo to osigurava cjepivo. Posljednji podaci iz Izraela i SAD-a pokazuju da nakon šest mjeseci trenutno dostupna mRNA cjepiva imaju tek 60 postotnu učinkovitost protiv simptomatske infekcije delta-varijantom. No, još uvijek su veoma učinkoviti protiv pojave ozbiljnog oblika bolesti. Dodatna doza trebala bi nas vratit na 90 posto', uvjeren je Reddy koji ističe kako bi se svi trebali cijepiti, pa i djeca čim se za to steknu uvjeti.

Ovaj imunolog upozorava kako je veoma vjerojatno da će se pojaviti nove varijente virusa zbog kojih se više nećemo moći oslanjati na cijepljenje. Reddy ističe kako zbog toga moramo biti spremni na nekoliko cijepljenja tijekom sljedećih godina kako se cjepiva budu prilagođavala novim varijantama.

Dodaje i kako su znanstvenici već utvrdili da su i beta-varijanta (koja se pojavila u Južnoj Africi) i gama-varijanta (koja dolazi iz Brazila) već razvile mutacije koje izbjegavaju i smanjuju učinkovitost antitijela. Za razliku od njih, delta-varijanta, pojašnjava Reddy, puno je zaraznija, ali za sad nije razvila dodatne mutacije. To ne znači da neće.

Reddy kaže kako je to neizbježno.



'Sljedeća je faza pandemije kad beta ili gama postanu zaraznije ili delta razvije nove mutacije. To će biti velik problem u sljedećih godinu dana. COVID-22 bi mogao biti gori od svega što smo do sad iskusili', upozorava Reddy.

Rješenje je, smatra, da se takve mutacije što prije otkriju i da proizvođači cjepiva što prije mogu razviti prilagođeno ili specijalizirano cjepivo.

'Pojava nove varijante je velik rizik i moramo biti spremni', dodaje Reddy. Prema njegovim prognozama, sljedećih šest mjeseci bit će veoma teško.

'Nadolazeća jesen i zima bit će poput prošle godine zbog delta-varijante i činjenice da nemamo dovoljno visoku stopu cijepljenih. Ne možemo kontrolirati varijantu, ali možemo utjecati na stopu procijepljenosti', ističe Reddy.

Na kraju daje ne tako pozitivne prognoze za budućnost, piše Zimo.

'Virus i naš imunološki sustav veoma su blisko povezani – kao dva plesna partnera – imunološki sustav se pokrene, a virus reagira. Plesat ćemo s virusom još dugo vremena. Vjerojatno godinama, možda i do kraja naših života', zaključio je.