Svi se pitaju kako će se Kina postaviti u ratu koji bjesni, a naš stručnjak objašnjava: 'Ne, sigurno neće dozvoliti da Rusija propadne'

'Kina će ostati neutralna u rusko-ukrajinskom ratu jer nema nikakav interes priključiti se američkim sankcijama Putinovu režimu, ali sasvim sigurno pomoći će da Rusija ne propadne. I to ne iz ideoloških razloga: Ona ne smije dozvoliti nastanak sigurnosnog problema u svom zapadnom zaleđu', prognozira za tportal vanjskopolitički analitičar Branimir Vidmarović

'Kina konstantno naglašava važnost teritorijalnog integriteta suverenih država i tu drži konzistentan stav: 2014. godine nije podržala rusku aneksiju Krima, niti je priznala dvije odmetnute regije na istoku Ukrajine. Ali ipak će se suzdržati od otvorenog svrstavanja na jednu stranu jer to nije u duhu njene vanjske politike, niti odgovara njenim vanjskopolitičkim ciljevima', objašnjava Vidmarović te za zaključak argumentira svoju tezu da Kina ipak neće dopustiti propast Rusije - nego će, dapače, pomoći njenom opstanku u trenutku u kojem je ta država izolirana i izložena golemom pritisku zapadnog dijela svijeta.

'Prije svega, sve su strane svjesne toga da su aktualne oštre sankcije Rusiji 'džoker' koji se može iskoristiti samo jednokratno; njihovo eventualno uvođenje Kini doista bi dovelo do uništenja kompletnog svjetskog gospodarstva. Koliko god se to Americi ne sviđalo, Kina će se iz sasvim sebičnih interesa pobrinuti da Rusija opstane - kupovat će njene energente i trgovati svom mogućom robom za koju su začepljeni kanali prema zapadu. Kako će Rusija to platiti? U najkraćim crtama, kineskom valutom juanom. Nema sumnje u to da će Kina iskoristiti ovaj trenutak te ojačati i njega i svoju financijsku poziciju', zaključuje Vidmarović.