Svi pričaju o povratku vojnog roka: Evo u kojim slučajevima ne morate na služenje

Pravo na prigovor savjesti jamči Ustav Republike Hrvatske koji u članku 47. kaže da je vojna obaveza i obrana zemlje dužnost svih za to sposobnih građana. Dalje se navodi da je dopušten prigovor savjesti onima koji poradi svojih vjerskih ili moralnih razloga nisu pripravni sudjelovati u obavljanju vojničkih dužnosti u oružanim snagama. Te su osobe obavezne obavljati druge dužnosti propisane zakonom.

Civilno služenje

U osnovi to znači da nećete u potpunosti izbjeći obavezu prema državi ako vam je služenje vojnog roka 'gubljenje vremena' - morate u zamjenu odraditi civilni vojni rok. U prošlosti je, do suspenzije obaveznog vojnog roka 2008., civilno služenje značilo da morate pronaći neku instituciju u kojoj ćete odraditi dug prema državi. Raspon je bio širok i kretao se od pomaganja u domovima za nezbrinutu djecu i nemoćnim starcima u ustanovama za starije do kopiranja papira i kuhanja kave u mjesnoj zajednici. Recimo, ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković je civilno služio vojni rok u domu za nezbrinutu djecu 'braća Mažuranići' u Novom Vinodolskom.