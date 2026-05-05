Sveučilište u Zagrebu dodijelilo 400 kategorija, pohvalili se i većim iznosom

Na ovogodišnji natječaj za stipendije pristiglo je 733 prijava. Stipendije su raspodijeljene po kategorijama tako da je za izvrsnost dodijeljeno 322 stipendije, za posebna znanstvena i stručna postignuća 16, za umjetnička postignuća 10, za podzastupljene i ranjive skupine 48 te za izvrsne studente sportaše 4 stipendije.

"Vaš trud ne odražava samo vaš osobni rast, nego i doprinosi ugledu našega sveučilišta", rekao je rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić, dodavši kako današnja svečanost predstavlja trenutak u kojem se prepoznaju trud, predanost i izvrsnost.

Istaknuo je dugu tradiciju Sveučilišta te naglasio da svaka generacija studenata pridonosi njegovu razvoju. Lakušić je naglasio i društvenu važnost stipendija, istaknuvši kako one nisu samo nagrada za dosadašnji uspjeh, nego i poticaj za daljnji razvoj.

Stipendije povećane s 1800 na 2325 eura

Govoreći o novostima, istaknuo je kako su u ovoj akademskoj godini povećani iznosi stipendija te uvedena nova kategorija za izvrsne studente s posebnim znanstvenim i stručnim postignućima. Godišnji iznos stipendije povećan je s 1800 na 2325 eura, čime se studentima osigurava snažnija financijska potpora.

"Stipendije nisu samo financijska pomoć, one su potvrda vašeg truda, talenta i potencijala, poticaj za nastavak obrazovnog puta, investicija u vaše obrazovanje, ali i investicija u budućnost društva", rekao je Lakušić.

Izaslanica gradonačelnika Grada Zagreba Ria Bilić istaknula je kako je ulaganje u obrazovanje i mlade jedan od ključnih strateških ciljeva grada. "Grad ne raste samo infrastrukturom, nego idejama, znanjem i ljudima koji ga svakodnevno grade", rekla je.

"Nemojte dopustiti da vaša izvrsnost ostane samo osobno postignuće. Našem društvu trebaju znanje, rad i stručnost, ali jednako tako trebaju mu ljudi s karakterom koji neće samo šutjeti i prilagođavati se, nego će znati postaviti pitanje kad vide da nešto nije dobro", poručio je predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu Gordan Kragić , dodajući kako su potrebni pojedinci koji će imati hrabrosti mijenjati susta