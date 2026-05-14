Međimurska županija se zadužuje prvi put u 13 godina: 'Maksimalno smo iskoristili šanse'

Županija će kreditnim zaduženjem osigurati vlastiti udio u financiranju projekata za koje je iz europskih fondova već osiguran oko 61 milijun eura, a moraju biti završeni i u cijelosti plaćeni do kraja 2027. godine, kako bi europska sredstva bila isplaćena.

Najveći dio sredstava odnosi se na projekte u obrazovanju, zdravstvu i kulturi. Među njima su uređenje palijativnog centra i projekta Zelena oaza Čakovca, revitalizacija Feštetićeva dvorca u Pribislavcu, dogradnja Gimnazije Josipa Slavenskog u Čakovcu i gradnja sportske dvorane, kao i dogradnje škola i gradnja školskih sportskih dvorana u više međimurskih općina.

Predviđeno je i financiranje nove zgrade Osnovne škole Nedelišće, dogradnje škole u Vratišincu te dovršetak sportske dvorane područnog školskog odjela u Dunjkovcu.