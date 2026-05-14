Međimurska županija se zadužuje prvi put u 13 godina: 'Maksimalno smo iskoristili šanse'

Međimurska županija prvi će se put nakon 13 godina kreditno zadužiti, i to u iznosu od 25,9 milijuna eura, kako bi zatvorila kapitalne investicije vrijedne 107 milijuna eura, a odluku su u četvrtak jednoglasno podržali vijećnici županijske Skupštine.
Županija će kreditnim zaduženjem osigurati vlastiti udio u financiranju projekata za koje je iz europskih fondova već osiguran oko 61 milijun eura, a moraju biti završeni i u cijelosti plaćeni do kraja 2027. godine, kako bi europska sredstva bila isplaćena.
Najveći dio sredstava odnosi se na projekte u obrazovanju, zdravstvu i kulturi. Među njima su uređenje palijativnog centra i projekta Zelena oaza Čakovca, revitalizacija Feštetićeva dvorca u Pribislavcu, dogradnja Gimnazije Josipa Slavenskog u Čakovcu i gradnja sportske dvorane, kao i dogradnje škola i gradnja školskih sportskih dvorana u više međimurskih općina.
Predviđeno je i financiranje nove zgrade Osnovne škole Nedelišće, dogradnje škole u Vratišincu te dovršetak sportske dvorane područnog školskog odjela u Dunjkovcu.
Posavec: Riječ je o povoljnom kreditu
Župan Matija Posavec rekao je kako je riječ o najvećem investicijskom ciklusu na svim područjima od osnutka županije.
„Na čelu županije sam 13 godina, a dosad nismo koristili zaduženja. Danas se nalazimo usred najvećeg investicijskog ciklusa u svim područjima, među kojima dograđujemo ili gradimo 15 škola, gradimo šest sportskih dvorana i dogradit ćemo dvije srednje škole”, rekao je Posavec.
Kaže kako je riječ o povoljnom kreditnom aranžmanu HBOR-a, uz kamatnu stopu od 1,96 posto, dvije godine počeka i mogućnost povlačenja sredstava prema dinamici provedbe projekata.
„Maksimalno smo iskoristili šanse za sufinanciranje, stoga nije riječ ni o kakvom dramatičnom zaduženju, o čemu govori činjenica da ponuda HBOR-a podrazumijeva kamatnu stopu od 1,96 posto, što je trenutno najniža ponuda u takvoj vrsti kredita”, ističe Posavec.
Na sjednici je donesena i odluka o osnivanju ustanove Zipka Međimurja, koja će objediniti upravljanje interpretacijskim centrima i kulturnom infrastrukturom u Međimurju, uključujući Feštetićev dvorac u Pribislavcu, Palaču međimurske popevke u Donjoj Dubravi i Centar svetoga Jeronima u Štrigovi.