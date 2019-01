Švedske rađaonice vape za prevoditeljima, mladi Turci bježe iz zemlje, Indijke tijelima formirale protestni 'zid jednakosti'

Tropska oluja Pabuk bjesni nad Tajlandom. Uslijed privremene blokade rada federalne vlade u SAD-u su paralizirana ministarstva i savezne institucije. Njemačka uz muški i ženski uvela treći rod. Teniska legenda Martina Navratilova ratuje s transseksualcima. Kinezi otkrivaju mračnu stranu Mjeseca. Zbog sumnji u namještanje predsjedničkih izbora u Kongu ukinuli internet i SMS poruke. O događajima koji su obilježili prvi tjedan 2019. u svijetu čitajte u pregledu Davorke Grenac

'Prešla sam 2500 kilometara zbog posjeta muzejima, a dočekala su me zatvorena vrata', tužila se razočarana posjetiteljica zbog odluke Smithsonian instituta da uslijed privremene blokade rada savezne vlade od 2. siječnja zatvori 19 muzeja, istraživačke centre i Nacionalni zoološki vrt. Ni u nacionalnom parku Yosemite u planinama Sierra Nevade nije bolje jer je pun smeća i na ulazu nema tko naplaćivati ulaznice.

Razlog blokade je Trumpov ultimatum Kongresu da u proračunu odobri 5,7 milijardi dolara za početne troškove izgradnje zida na američko-meksičkoj granici ili će se do daljnjega stopirati dotok financija vladinim institucijama, od ministarstava unutarnjih poslova, pravosuđa i poljoprivrede do kulturnih ustanova. Do sada peta najduža blokada u američkoj povijesti (od 22. prosinca) za više od 800.000 zaposlenika u javnom sektoru znači da ne znaju kada će dobiti plaće. Ni sastanak Bijele kuće s viđenijim članovima Kongresa prošle srijede nije donio kompromis.