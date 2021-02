'Sve te bedastoće koje gledam i slušam po televiziji, ta masovna cijepljenja, dvorane ove i one, jednostavno je bacanje magle u oči!'

Predsjednik NS Reformisti i varaždinski župan Radimir Čačić govorio je u Newsroomu na N1 stanje s obnovom nakon potresa, kao i cijepljenje po Hrvatskoj, posebno se obrušivši na cijepljenja po dvoranama

Prvo je rekao koliko je sada adekvatna obnova na potresom pogođenim područjima.

“Bolje je, puno je bolje. Sad se pokazuje koliko se taj sustav mora voditi centralno”, kazao je Čačić za N1 i dodao:

Vrtić nije ugrožen, a ulici do njega 7 zgrada koje su za rušenje

“Ali daleko je to od dobroga. Jučer smo imali potres od 4,1 i pala je ona jedna zgrada. Osobno sam posjetio vrtić koji treba malu obnovu, ali do njega se ne može doći, jer u ulici koja do njega vodi ima sedam ili osam objekata koji su na granici rušenja.”