'Svaki peti stanovnik stariji je od 65 godina, treba nam povjerenik za starije osobe'

Starije osobe, a u Hrvatskoj je svaki peti stanovnik stariji od 65 godina, iduće bi godine mogle dobiti svoga pravobranitelja ako Hrvatski sabor prihvati zakon koji mu je predložio Klub zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika

"Sadržaj ugovora o dosmrtnom uzdržavanju nigdje nije propisan, imali smo niz slučajeva da rodbina proda nekretninu svoje starije osobe, pa starca ili staricu ostavi na ulici, na teret države. Starije osobe, mahom ne poznaju pravo, niti imaju sredstva za odvjetnike, a kako nam pravosuđe radi, prije će umrijeti, nego ostati u stanu. To su razlozi zbog kojih smatramo da ovaj pravobranitelj apsolutno treba“, ističe predsjednik Kluba Kažimir Varda te najavljuje ponovno pokretanje izmjena Zakona o obveznim odnosnima u dijelu koji se tiče ugovora o dosmrtnom uzdržavanju.

Kao dodatan motiv za osnivanje institucije pravobranitelja, Klub navodi i nezadovoljavajuću situaciju s domovima umirovljenika, koju je potvrdio i nedavni požar u staračkom domu u Andraševcu u kojem je izgorjelo šest osoba. Ta se situacija, smatraju, možda mogla izbjeći da postoji pravobranitelj.

"Svi su otklonili odgovornost od sebe, da smo imali pravobranitelja stvari bi možda bile drugačije", razmišlja Varda.

Tumači kako sadašnja praksa da centri za socijalni rad idu u nadzor po prijavi ne postiže svrhu.

"Kad je netko smješten u domu, pa da mu je ne znam kako, zahvalan je da je tako kako je, zahvalna je i obitelj koja je riješila pitanje smještaja svog starijeg člana, a vidjeli smo da domovi nemaju fizioterapeuta, socijalnih radnika, medicinskih sestara..Smatramo da je to područje na kojem bi pravobranitelj za starije osobe mogao bitno utjecati, kako na zakonodavnom, tako i na konkretnom planu u životu“, uvjeren je Varda.

Hrvatska ima 800 tisuća osoba starijih od 65 godina

"Uz sve to, mislim da sada u državnom proračunu ima dovoljno novca za osnivanje ureda", kaže Opačić, s kojom se slaže i Varda koji navodi da bi za ured pravobranitelja za starije osobe država godišnje trebala izdvojiti oko 3, 5 milijuna kuna.

Vodili smo računa o troškovima, imajući u vidu da Hrvatska ima oko 800 tisuća osoba starijih od 65 godina, 1, 2 milijuna umirovljenika čija je prosječna mirovina u siječnju ove godine iznosila 2.507 kuna, odnosno niti 40 posto prosječne plaće (6. 503 kune), kaže Varda.

U Klubu drže da je pravobranitelj za starije osobe nužan, iako Hrvatska već ima četiri pravobranitelja: za djecu, za osobe s invaliditetom, za ravnopravnost spolova, te pučku pravobraniteljicu.

"„Po ovome kako vidimo, pučka pravobraniteljica, očito, nema dovoljno kapaciteta da se bavi time, jer je njen spektar dosta širok, sve više starimo i imamo sve više problema, pa držim da je pravobranitelj za starije osobe potreban“, kaže Opačić.

Starije su osobe jedina ranjiva skupina u društvu koja nema uređen institut pravobranitelja za svoja ljudska prava, dodaje Varda.

U izradi svog prijedloga, Klub Stranke solidarnosti i rada i nezavisnih zastupnika vodio se iskustvima država, poput Velike Britanije, Kanade, Irske i Belgije u kojima postoji parlamentarni povjerenik za umirovljenike i/ili za starije osobe.

U mnogim američkim saveznim državama postoji povjerenik za starije osobe koji ima svog povjerenika u svakom umirovljeničkom domu, odredi ga između korisnika i u stanju je vrlo brzo reagirati, dodaje Varda.

Nismo razgovarali sa HDZ-om

U Klubu kažu da o svom prijedlogu ovaj put nisu razgovarali sa koalicijskim partnerom HDZ-om.

"Idemo potpuno samostalno i očekujemo da se Vlada očituje o našem prijedlogu, grčevito ćemo ga braniti, bez obzira kakav će Vladin stav biti, idemo do kraja. Nije to zbog populizma ili izbora, to nema veze s tim. Idemo s tim jer smo uvjereni da za to postoji nasušna potreba", poručuje Varda i navodi kako iza prijedloga o osnivanju povjerenika za starije osobe stoje Matica umirovljenika Hrvatske i Sindikat umirovljenika.