veličanje zločinca

Suspenziju pristupnih pregovora sa Srbijom zatražila 23 zastupnika Europskog parlamenta

V. B./Hina

08.09.2026 u 15:15

Pogreb Ratka Mladića
Pogreb Ratka Mladića Izvor: EPA / Autor: ANDREJ CUKIC
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Skupina od 20-ak zastupnika Europskog parlamenta iz četiri glavne političke skupine zatražila je u utorak od Europske komisije da razmotri prijedlog suspenzije ili zamrzavanja pristupnog procesa sa Srbijom sve dok se vlasti u toj zemlji nedvosmisleno ne odreknu veličanja osoba osuđenih za ratne zločine i genocid

Dvadeset i troje zastupnika iz Europske pučke stranke (EPP), socijalista i demokrata (S&D), liberala (Renew) i Zelenih uputili su, na inicijativu češkog zastupnika Ondřeja Kolářa (EPP), pismo povjerenici za proširenje Marti Kos u kojem predlažu suspenziju pristupnog procesa sa Srbijom i davanja daljnjih ustupaka u pogledu pristupa šengenskom prostoru.

Odbacivanje ustupaka

“Tražimo od Europske komisije da razmotri suspenziju ili zamrzavanje pristupnog procesa sa Srbijom dok srbijanske vlasti nedvosmisleno ne odbace veličanje i javno odavanje počasti pojedincima osuđenim za ratne zločine i genocid”, kaže se u pismu koje je potpisalo i 7 hrvatskih zastupnika - Gordan Bosanac (Zeleni), Nikolina Brnjac (EPP), Sunčana Glavak (EPP), Karlo Ressler (EPP), Tomislav Sokol (EPP), Marko Vešligaj (S&D) i Željana Zovko (EPP).

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Također traže da se odbace daljnji ustupci Srbiji u pogledu približavanja šengenskom prostoru sve dok Srbija ne pokaže da se pridržava temeljnih političkih, legalnih i moralnih načela na kojima počivaju europske integracije.

U pismo se izražava ozbiljna zabrinutost zbog nedavnih izjava službenih predstavnika srbijanske vlade u pogledu smrti generala Ratka Mladića, koji je osuđen na doživotni zatvor za ratne zločine i genocid.

Sprovod Ratka Mladića
  • Sprovod Ratka Mladića
  • Sprovod Ratka Mladića
  • Sprovod Ratka Mladića
  • Sprovod Ratka Mladića
  • Sprovod Ratka Mladića
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Sprovod Ratka Mladića Izvor: Pixsell / Autor: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

“Zemlja koja teži članstvu u Europskoj uniji ne može slaviti takvu osobu tijekom njegova života ili nakon njegove smrti budući da je to nespojivo ne samo s temeljnim vrijednostima na kojima je utemeljena Europska unija nego i s temeljnim ljudskim moralom”, navode potpisnici pisma.

 Ističu da slavljenje brutalnosti ne samo obeščašćuje žrtve nego i izravno prijeti  krhkoj stabilnosti i procesu pomirenja na zapadnom Balkanu.

 “Srbija tek treba prevladati nacionalističke narative koji pridonose kontinuiranoj napetosti u regiji”, kaže se u pismu.

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