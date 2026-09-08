Suspenziju pristupnih pregovora sa Srbijom zatražila 23 zastupnika Europskog parlamenta

Skupina od 20-ak zastupnika Europskog parlamenta iz četiri glavne političke skupine zatražila je u utorak od Europske komisije da razmotri prijedlog suspenzije ili zamrzavanja pristupnog procesa sa Srbijom sve dok se vlasti u toj zemlji nedvosmisleno ne odreknu veličanja osoba osuđenih za ratne zločine i genocid

Dvadeset i troje zastupnika iz Europske pučke stranke (EPP), socijalista i demokrata (S&D), liberala (Renew) i Zelenih uputili su, na inicijativu češkog zastupnika Ondřeja Kolářa (EPP), pismo povjerenici za proširenje Marti Kos u kojem predlažu suspenziju pristupnog procesa sa Srbijom i davanja daljnjih ustupaka u pogledu pristupa šengenskom prostoru. Odbacivanje ustupaka “Tražimo od Europske komisije da razmotri suspenziju ili zamrzavanje pristupnog procesa sa Srbijom dok srbijanske vlasti nedvosmisleno ne odbace veličanje i javno odavanje počasti pojedincima osuđenim za ratne zločine i genocid”, kaže se u pismu koje je potpisalo i 7 hrvatskih zastupnika - Gordan Bosanac (Zeleni), Nikolina Brnjac (EPP), Sunčana Glavak (EPP), Karlo Ressler (EPP), Tomislav Sokol (EPP), Marko Vešligaj (S&D) i Željana Zovko (EPP).

Također traže da se odbace daljnji ustupci Srbiji u pogledu približavanja šengenskom prostoru sve dok Srbija ne pokaže da se pridržava temeljnih političkih, legalnih i moralnih načela na kojima počivaju europske integracije. U pismo se izražava ozbiljna zabrinutost zbog nedavnih izjava službenih predstavnika srbijanske vlade u pogledu smrti generala Ratka Mladića, koji je osuđen na doživotni zatvor za ratne zločine i genocid.

Sprovod Ratka Mladića Izvor: Pixsell / Autor: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL







+20 Sprovod Ratka Mladića Izvor: Pixsell / Autor: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL