Suspenziju pristupnih pregovora sa Srbijom zatražila 23 zastupnika Europskog parlamenta

Skupina od 20-ak zastupnika Europskog parlamenta iz četiri glavne političke skupine zatražila je u utorak od Europske komisije da razmotri prijedlog suspenzije ili zamrzavanja pristupnog procesa sa Srbijom sve dok se vlasti u toj zemlji nedvosmisleno ne odreknu veličanja osoba osuđenih za ratne zločine i genocid
Dvadeset i troje zastupnika iz Europske pučke stranke (EPP), socijalista i demokrata (S&D), liberala (Renew) i Zelenih uputili su, na inicijativu češkog zastupnika Ondřeja Kolářa (EPP), pismo povjerenici za proširenje Marti Kos u kojem predlažu suspenziju pristupnog procesa sa Srbijom i davanja daljnjih ustupaka u pogledu pristupa šengenskom prostoru.
Odbacivanje ustupaka
“Tražimo od Europske komisije da razmotri suspenziju ili zamrzavanje pristupnog procesa sa Srbijom dok srbijanske vlasti nedvosmisleno ne odbace veličanje i javno odavanje počasti pojedincima osuđenim za ratne zločine i genocid”, kaže se u pismu koje je potpisalo i 7 hrvatskih zastupnika - Gordan Bosanac (Zeleni), Nikolina Brnjac (EPP), Sunčana Glavak (EPP), Karlo Ressler (EPP), Tomislav Sokol (EPP), Marko Vešligaj (S&D) i Željana Zovko (EPP).
Također traže da se odbace daljnji ustupci Srbiji u pogledu približavanja šengenskom prostoru sve dok Srbija ne pokaže da se pridržava temeljnih političkih, legalnih i moralnih načela na kojima počivaju europske integracije.
U pismo se izražava ozbiljna zabrinutost zbog nedavnih izjava službenih predstavnika srbijanske vlade u pogledu smrti generala Ratka Mladića, koji je osuđen na doživotni zatvor za ratne zločine i genocid.
“Zemlja koja teži članstvu u Europskoj uniji ne može slaviti takvu osobu tijekom njegova života ili nakon njegove smrti budući da je to nespojivo ne samo s temeljnim vrijednostima na kojima je utemeljena Europska unija nego i s temeljnim ljudskim moralom”, navode potpisnici pisma.
Ističu da slavljenje brutalnosti ne samo obeščašćuje žrtve nego i izravno prijeti krhkoj stabilnosti i procesu pomirenja na zapadnom Balkanu.
“Srbija tek treba prevladati nacionalističke narative koji pridonose kontinuiranoj napetosti u regiji”, kaže se u pismu.