ODBACITI REVIZIONIZAM

Picula: Srbija ne može veličati ratne zločince i istovremeno težiti EU-u

I.H./Hina

08.09.2026 u 13:40

Tonino Picula
Tonino Picula Izvor: Pixsell / Autor: Milos Tesic/ATAImages/PIXSELL
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Europska perspektiva Srbije prvenstveno je pitanje njezinog političkog izbora, a Beograd na tom putu mora odbaciti povijesni revizionizam, priopćio je u utorak hrvatski europarlamentarac Tonino Picula, izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju

Picula je u priopćenju naglasio da je sudjelovanje predstavnika državnih institucija, pripadnika vojske i članova vlasti na ispraćaju Ratka Mladića poslalo „jasnu političku poruku”.

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Zastupnik socijalista i demokrata (S&D) naglašava da je „svako veličanje ili relativiziranje zločina” Ratka Mladića, pravomoćno osuđenog za genocid u Srebrenici, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine, „izravno suprotno vrijednostima na kojima počiva Europska unija”.

Picula je poručio da europski put Srbije nije samo pitanje otvaranja pregovaračkih poglavlja i ispunjavanja tehničkih kriterija, nego prije svega pitanje političkog izbora i prihvaćanja europskih vrijednosti.

„Srbija ne može istodobno tvrditi da joj je članstvo u Europskoj uniji strateški cilj, a tolerirati ili institucionalno pratiti glorifikaciju ljudi osuđenih za najteže ratne zločine”, rekao je izvjestitelj Europskog parlamenta za odnose s tom zemljom.

Hrvatski zastupnik smatra da EU ne smije relativizirati događaje u Beogradu te od Srbije mora tražiti „jasan raskid s politikom povijesnog revizionizma i nedvosmislen odnos prema presudama međunarodnih sudova”.

„Europska perspektiva podrazumijeva i sposobnost društva i države da se suoče s prošlošću, a ne da veličaju njezine najmračnije protagoniste. Srbija sama bira svoj put, ali vjerodostojnost njezina europskog puta ovisit će i o tome je li spremna prihvatiti istinu o počinjenim zločinima i prestati veličati njihove počinitelje”, zaključuje Picula.

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