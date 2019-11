'Suspendirani policajac nije kriv, a ovo bi mogla biti najveća afera u povijesti MUP-a'

Branko Šerić, odvjetnik zadarskog policajaca suspendiranog zbog sumnje da je medijima dostavio snimku prebrze vožnje bivšeg zamjenika ravnatelja policije Josipa Ćelića, ustvrdio je na konferenciji za novinare da je njegov klijent Dragan Števanja srčani bolesnik, a kao dokaz zašto je suspendiran uzet je nalaz poligrafa koji je 'zatitrao' na mjestima gdje kao nije trebao. Do snimke je imalo pristup 28 osoba, kazao je odvjetnik Šerić, tvrdeći da Števanja nije kriv

'To treba pisati konkretno, da nije smio raspolagati DVD-om koji je isto proglašen službenom tajnom. Kako je to moguće, ako kako kažu nitko nije vršio utjecaj na njih u Zadru, da je to sad postala tajna? Treba raščistiti službenu tajnu - zašto takvi DVD-i u drugim predmetima izlaze vani, a ovaj nije smio?', pita Šerić, dodajući da je s tim materijalom baratalo 28 ljudi, pa osobe iz presretača, administracija...

Odvjetnik Branko Šerić napomenuo je da Števanja nije dao snimku Ćelićeve jurnjave medijima i da nema dokaza da je on to učinio. U izreci rješenja o suspenziji uopće ne piše na koji je način njegov klijent odao službenu tajnu.

'Bojim se da bi se u boljem nadzoru moglo naći svakoga i svašta. Nikad nećemo biti za to da se kazna nekome 'sredi', svi smo jednaki i moramo odgovarati', rekao je on.

'Tražili su Crnog Pedra, pa je to naš sindikalni povjerenik, sutra će to biti netko od vas novinara ili bilo koji građanin. Nećemo birati sredstva da zaštitimo bilo kojeg našeg člana ili cijelu instituciju MUP-a', rekao je predsjednik Nacionalnog sindikata policije.

Kao razlog za suspenziju, odvjetnik kaže kako misli da je to možda obračun s Nacionalnim sindikatom policije čiji je član i povjerenik Števanja. 'Treba im vrlo malo članova da postanu reprezentativni sindikat u MUP-u. E, onda je to već puno opasnije po strukturu u MUP-u nego ovako', rekao je Šerić.

'To nema veze sa službenom tajnom i tko je to odao, učinio je dobru stvar. Da sam na mjestu tog kolege, učinio bi isto. Ministar je malo pobrkao lončiće, mi nismo firma, a vrlo dobro znamo kako prolaze oni koji pokušavaju nešto otkriti. Danas gledate čovjeka koji nije ni kriv ni dužan. Iskreno vjerujem da će unutarnji nadzor otići do kraja i da će svatko odgovarati za svoj propust', kazao je, dodajući da je ako se ovo istraži do kraja na pomolu najveća afera u povijesti MUP-a Hrvatske. Siguran je da se skriva nešto veliko.

U svakoj policijskoj upravi postoji presretač i ministar je nakon ovoga morao dati nalog da se istraži koji sve slučajevi nisu procesuirani. Ovo je najgori ministar dosad, rekao je Kajkić, dodajući da je Sindikat tražio odgovornost i ministra i policije.

Podsjetimo, Šerić je u petak najavio da će njegov klijent u petak obratiti javnosti, ne zato što je otkrio Ćelića nego zato što je za to neosnovano optužen. Odvjetnik je dodao da će o predmetu govoriti on, a ne njegov klijent koji se nalazi pod suspenzijom.

Šerić tvrdi da je Števanja najranjivija ciljana žrtva unutar sustava koji se želi razračunati sa svim budućim zviždačima i da su protiv njega, na temelju ničega, pokrenuti izvidi zbog odavanja službene tajne.