Šušnjar o informacijama iz Mađarske: 'Bilo bi fantastično biti muha na zidu'

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar komentirao je u srijedu informaciju Bloomberga da je Mađarska dogovorila kupnju američke nafte tijekom susreta premijera Viktora Orbana i američkog potpredsjednika J.D. Vancea, koja će stizati putem Jadranskog naftovoda, poručivši da 'bi bilo fantastično biti muha na zidu kada se ovaj dogovor predložio'

Dobar dogovor, ocijenio je Šušnjar na društvenoj mreži X, dodavši da ga treba pozdraviti. 'Ipak, bilo bi fantastično biti muha na zidu kada se ovaj dogovor predložio. Samo slušati mađarske dužnosnike ozbiljnog lica, kako objašnjavaju svom američkom kolegi da se to može lako ostvariti putem Jadranskog naftovoda (Janaf), jer ima dokazani kapacitet. I mi smo to isticali tijekom našeg nedavnog posjeta i sastanaka u Washingtonu', poručio je Šušnjar.

Good deal. It should be welcomed.

Still, it would be fantastic to be a fly on the wall when this deal was pitched. Just to listen Hungarian officials, with a straight face, explain to their U.S. counterpart how it can be easily done via Adriatic Pipeline (JANAF) because it has… pic.twitter.com/MOJhhO5jgT — Ante Šušnjar (@susnjar_a) April 8, 2026

Dodao je da su posljednji tjedni to su prilično jasno pokazali, jer je Janaf bez drame opskrbljivao i mađarsko i slovačko tržište. 'Na kraju, Washington dobiva dogovor, netko dobiva priliku za fotografiranje, a Hrvatska dobiva svoju već poznatu sporednu ulogu – čineći da 'strateški suverenitet' svih ostalih zapravo funkcionira. Smiješno je kako 'sekundarna' ruta postaje bitna u trenutku kada ulozi postanu veći', komentirao je Šušnjar te dodao: 'P.S. Kao što bi ministar savjetovao: 'U politici morate naučiti govoriti stvari s taktom i finoćom, kretenu! I kada uopće ne reći ništa'. Bilo bi lakše posljednjih mjeseci da je netko poslušao taj savjet'.