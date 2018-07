Sunčano uz poneki pljusak, pogledajte gdje

Pretežno sunčano, u unutrašnjosti uz umjerenu naoblaku. Poslijepodne je lokalno moguć i poneki pljusak, uglavnom na krajnjem istoku i jugu zemlje

Najniža jutarnja temperatura zraka od 12 do 17, na Jadranu od 19 do 23, a najviša dnevna od 24 do 27 na kopnu te od 28 do 31 °C na obali i otocima.