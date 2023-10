Sunčano uz jutarnju maglu, temperatura blizu rekordne za listopad

Meteorolog Tomislav Kozarić iz DHMZ-a najavo je za HRT da će u istočnoj Hrvatskoj danas biti sunčano i iznadprosječno toplo, uz slab do umjeren jugoistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 26 °C u Podunavlju do 29 °C u zapadnoj Slavoniji.

U Zagrebu će prevladavati sunčano, a ujutro će na širem području grada biti lokalne magle. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 26 do 28 °C, prognozira Državni hidrometeorološki zavod ( DHMZ) .

Pretežno sunčano bit će u središnjoj Hrvatskoj, ujutro ponegdje s maglom. Vjetar slab, poslijepodne do umjeren jugozapadni i južni. Najniža jutarnja temperatura od 9 °C na jugu do 13 °C na sjeveru, poslijepodne vrlo toplo. I na zapadu Hrvatske također sunčano, po kotlinama gorske Hrvatske i unutrašnjosti Istre s jutarnjom maglom. No vjetar će na sjevernom Jadranu veći dio dana biti slab pa raste vjerojatnost pojave mjestimične magle i na moru. Najviša temperatura zraka od 24 do 29 °C.

U Dalmaciji sunčano i također vrlo toplo. Vjetar uglavnom slab jugozapadni, krajem dana i jugoistočni, a more malo valovito. Ujutro na širem zadarskom području može biti magle. Sunce i prevladavajuća vedrina i na jugu Hrvatske, te većinom slab jugozapadni vjetar, ujutro još mjestimice bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 20 °C, a najviša dnevna oko 27 °C.