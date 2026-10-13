Sukob iz sabornice preselio se pred TV kamere: 'Znate li kad osjećam susramlje?'

'Jedini kome nije stalo do Like je Andrej Plenković i HDZ-ova Vlada', istaknuo je Đujić i dodao da su to pokazali svime što nisu učinili tijekom posljednjih 10 godina i svime što se u tom razdoblju dogodilo.

Oporba je premijeru Andreju Plenkoviću u jednom trenutku poručila da je najslabija karika, a on njima da su diletanti. Dijelile su se opomene i oduzimala riječ.

'Umjesto odgovora kako se moglo dogoditi ovo što se dogodilo u Lici, mi već danima slušamo uvrede i napade Andreja Plenkovića. Ali nije problem što napada nas, mi smo političari i na to navikli. Ali napada i građane, stanovnike Like', istaknuo je Đujić.

Na pitanje kako je moguće da nitko neće politički odgovarati za cijelu aferu, Piletić je rekao da prvo trebaju odgovarati oni koji su 'ovaj ekocid napravili'.

'Prvo kaznena odgovornost i počinitelji. Nema političke odgovornosti dok ne vidimo tko je to učinio', rekao je Piletić i skrenuo temu na pitanje Jakuševca i zbrinjavanja otpada u Zagrebu.

Đujić je ponovio kako tema nije Jakuševec ili Zagreb, već ono što se dogodilo u Lici.

'Ova tema se otvorila u javnosti nakon što je Državno odvjetništvo pokazalo istraživanja koja su utvrdila da je tlo u Lici zatrovano, a da su u podzemne vode kod Benkovca probile otrovne tvari. To je utvrdilo Državno odvjetništvo koje je dio institucija ove zemlje i ono je to pustilo u javnost. Zbog toga smo otvorili tu temu', naglasio je.

Piletić se nadovezao kako bi trebalo ispitati zemljište kraj svakog odlagališta, kako ilegalnog tako i legalnog.

'Tu postoji zajednička odgovornost svih. Ne možete povezati slučaj Gospić, a ne analizirati tlo u sve do jednom odlagalištu u Hrvatskoj', naglasio je.

Tko su diletanti i svinje?

Na komentar da je premijer oporbu nazvao 'diletantima i svinjama', Piletić je rekao da nije čuo da ih je nazvao svinjama.

'Ako mislite da je citirao jednu od najcitiranijih latinskih izreka, nije učinio ništa novo što se u političkoj komunikaciji nije ponovilo barem milijuna puta u zadnjih 2000 godina otkako ta izreka postoji. Sasvim sigurno nikoga nije nazvao političkom budalom, Vučićevom budalom, nije vrijeđao poimence, nego citirao jednu od najcitiranijih latinskih izreka', pravdao je Piletić.

Posebnu je pozornost privukao predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić koji je u svom govoru spomenuo Slavka, Maricu i Antu.

'To su stanovnici u Hrvatskoj koji žive i u Ličko-senjskoj županiji, Benkovcu, Varaždinu i ostalim sredinama, i u Poznanovcu, to su oni koji čekaju inkluzivni dodatak koji nisu uspjeli dobiti jer su umrli. To su oni koji čekaju liste čekanja na pregled, to su oni koji čekaju zaposlenje ako nisu članovi HDZ-a. To su svi ljudi pogođeni vlašću HDZ-a koji je u deset godina kompletno slomio državni sustav', objasnio je Đujić.

Na pitanje reporterke RTL-a je li i on osjećao 'susramlje' kad je govorio predsjednik SDP-a, kako je rekao premijer, Đujić je odgovorio negativno.

'Ja vam osjećam susramlje svaki dan kad gledam bešćutnost Andreja Plenkovića i ovih HDZ-ovaca koji ismijavaju stanje u Lici, koji ismijavaju stanje u Istri. Toga me sram. Andrej Plenković umjesto da daje odgovore, napada oporbu, napada ljude. Nama treba premijer koji neće kao Kalimero vikati okolo 'nisam kriv, nisam kriv', nego će preuzeti odgovornost i to je ta politička odgovornost o kojoj govorimo', rekao je na kraju Đujić.

Piletić je na kraju svakom građaninu, 'koji želi vidjeti tko je tko na hrvatskoj političkoj sceni' poručio da posluša cijeli govor Siniše Hajdaša Dončića.