nastavljaju se prozivke

Premijer Ostojiću: 'Nekako ste mi izdušili'; odmah stigao odgovor: 'Nisam uzimao Ozempic'

M.Či.

13.10.2026 u 19:00

Ranko Ostojić
Ranko Ostojić Izvor: Cropix / Autor: Goran Mehkek
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Preprika između premijera Plenkovića i oporbenih zastupnika u Saboru tijekom poslijepodneva, dotaknula se čak i Ozempica

Na početku svoje replike premijeru Plenkoviću, Ranko Ostojić je rekao da je u medijima pročitao, jer nije bio u sabornici, kako premijer 'nikoga ne vidi, tko bi bio odgovoran među ovima koji su uhićeni'.

'Onda mi agresivci, destruktivci i kritizeri govorimo da je tamo počinjeno neko kazneno djelo i pravimo paniku. Hoćete li reći da glavni državni odvjetnik laže? Vi koji ste pripadnik rabijatne zločinačke organizacije nama držite prodike. Gdje vam je pravo', pitao je Ranko Ostojić (SDP) premijera u temi o Gospiću.

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'Da niste utekli iz Sabora kao vaši prethodnici 1991., znali biste što sam rekao. Ovako, imam ozbiljne dvojbe u vaše kognitivne sposobnosti. Škrto. Nekako ste mi izdušili', odgovorio mu je Plenković.

'Samo sam smršavio, ali nisam uzimao Ozempic, za razliku od vas. To je od operacije', nastavio je Ostojić.

'Osim što je izdušio, je i jadan', nadovezao se premijer.

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