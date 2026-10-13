Premijer Ostojiću: 'Nekako ste mi izdušili'; odmah stigao odgovor: 'Nisam uzimao Ozempic'

Na početku svoje replike premijeru Plenkoviću, Ranko Ostojić je rekao da je u medijima pročitao, jer nije bio u sabornici, kako premijer 'nikoga ne vidi, tko bi bio odgovoran među ovima koji su uhićeni'.

'Onda mi agresivci, destruktivci i kritizeri govorimo da je tamo počinjeno neko kazneno djelo i pravimo paniku. Hoćete li reći da glavni državni odvjetnik laže? Vi koji ste pripadnik rabijatne zločinačke organizacije nama držite prodike. Gdje vam je pravo', pitao je Ranko Ostojić (SDP) premijera u temi o Gospiću.