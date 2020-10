Sudsko vijeće: Nije dokazano da su Todorić i suoptuženici izvlačili novac iz Agrokora

Pojašnjavajući oslobađajuću presudu Ivici Todoriću i njegovim suoptuženicima u tzv. slučaju 'mali Agrokor', sutkinja Županijskog suda Maja Štampar Stipić naglasila je da tijekom postupka nije dokazano da su bivši vlasnik Agrokora i suoptuženici izvukli novac iz koncerna na način kako je tvrdilo tužiteljstvo.

Sutkinja je podsjetila da ni jedan od ispitanih svjedoka nije potvrdio kako je trećeoptužena Piruška Canjuga tražila od prvooptuženog Todorića i drugookptuženog Ante Huljeva da pribave nepripadajuću dobit za švicarsku tvrtku Sigman Invest AG. ''To nije proizašlo niti iz jednog materijalnog dokaza'', dodala je Štampar Stipić.

''Nakon provedenog dokaznog postupka nije dokazano da bi optuženi počinili kaznena djela na način kako im se to stavlja na teret. Da bi optuženici bili proglašeni krivima mora biti dokazan svaki navod iz popisa optužnice. U ovom postupku činjenični navodi iz optužnice jednostavno nisu dokazani'', pojasnila je sutkinja.

Prema mišljenju sudskog vijeća, za oslobađajuću presudu je bio ključan iskaz svjedoka Valentina Vičiča koji je izjavio da je na temelju ugovora s Huljevim obavio posao za Agrokor.



''Čak je i svjedok optužbe, koji je kupio Sigman Invest AG, potvrdio da je vidio dokumentaciju o poslu kojeg je obavio Vičič. ''Taj posao je u konačnici bio uspješan te je prethodio Agrokorovoj kupnji Mercatora'', dodala je sutkinja u pojašnjenju presude.

Sutkinja je dodala da su svjedoci srušili tezu tužiteljstva da nisu bile potrebne savjetodavne usluge, već da su one poslužile isključivo za izvlačenje novca iz Agrokora. Uz to, sutkinja je itaknula da sve do pokretanja sudskog postupka nitko nije podigao spornih 1,25 milijuna eura s računa švicarske tvrtke, dok je izvanredna uprava Agrokora kasnije isplatila preko 83 milijuna eura za mnogobrojne savjetnike.

Odbijen je prijedlog tužiteljstva da se oduzme imovinska korist od tvrtke Sigman Invest AG, a troškovi kaznenog postupka padaju na teret proračunskih sredstava.

Todorić i ostali od početka odbacivali optužbe



Svi optuženici od početka su odbacivali sve što im se stavljalo na teret.

Tužiteljstvo je tvrdilo da su Todorić, kao predsjednik uprave Agrokora i Huljev kao izvršni direktor financija u koncernu 2013. zlouporabili položaj jer su na štetu koncerna omogućili plaćanje 1,25 milijuna eura u korist švicarske tvrtke za savjetodavne usluge, znajući da one nisu niti će biti obavljene u korist koncerna.



U optužnici su isticali da se švicarska tvrtka time nepripadno materijalno okoristila, dok je koncern oštećen za 1,25 milijuna eura. De Rossi, kao odgovornu osobu švicarske tvrtke, tužiteljstvo je teretilo da je Todoriću i Huljevu pomogla izdavanjem računa, u ime švicarskog trgovačkog društva, za navodno obavljene savjetodavne usluge.



Trećeokrivljenoj Canjugi, nekadašnjoj članici uprave Agrokora, stavljalo se na teret da je sudjelovala kao poticateljica prvookrivljenog i četvrtookrivljenice. U optužnici se ujedno navodi da su stvarni vlasnici švicarskog trgovačkog društva bili Huljev i Canjuga.



Ivica Todorić je još od studenoga 2017. pod istragom zbog nezakonitog pribavljanja više od milijardu kuna, a državno odvjetništvo je u tom, glavnom dijelu slučaja Agrokor, optužnicu podiglo 15. rujna.