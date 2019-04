'Sudovi su odbili surađivati na projektu o obiteljskom nasilju u Hrvatskoj'

Građanska inicijativa #spasime organizirala je panel diskusiju o novom Protokolu o postupanju u slučaju nasilja u obitelji, koji se nalazi u e-savjetovanju. Ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić istaknula je kako postoji jaka politička volja da se Protokolom ojača međuresorna suradnja kako bi se nasilje u obitelji tretiralo na odgovarajući način i svelo na najmanju moguću mjeru. To je bila tema sinoćnje emisije Otvoreno HTV-a

'Javljaju nam se žene koje su u braku od pet do 30 godina. Tek kada dođe do eskalacije onda se obraćaju za pomoć', rekla je.

Željka Barić, Dom za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja 'Duga - Zagreb', izjavila je da zaposleni u Domu svjedoče okrutnostima žrtava koje im dolaze.

'Ima ih i koje nakon 10 godina traže pomoć. Osoba se navikne na takav život i negdje duboko u sebi smatra da je sama za to kriva. To je veliki problem jer žrtva kroz razvoj tog nasilničkog odnosa počinje gubiti svoje granice i preuzima odgovornost za odnos nasilnika prema njoj. Kada takve osobe dođu u Dom onda pokušavamo poraditi s njima na 'slici o sebi', na samopouzdanju. Alkoholizam i ovisnosti nisu uzroci nasilja već su to oblici poremećaja u ponašanju. Za nasilje nema opravdanja', kazala je Barić.