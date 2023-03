Sudac Kos reagirao na Milanovićeve prozivke: 'Njegova izjava zaziva kazneni progon moje djece. To je dno'

Sudac Damir Kos za N1 je komentirao posljednji medijski istup predsjednika RH Zorana Milanovića. Podsjetimo, predsjednik je u četvrtak kritizirao presudu u slučaju Tomislava Sauche, svog bivšeg predstojnika Ureda

'Moj suradnik Saucha je dobio sada tri godine zatvora. Koji su dokazi da je to učinio? Nikakvi. Za to dajem ruku u vatru. Tiče se mene jer mi je suradnik bio neki prizemni lopov . Dokaza nema, za ovu tajnicu ima itekako. Njegovo je samo nekakvo vještačenje njegovog parafa, a sudili su mu na drugom stupnju baš Mrčela i Kos.

Za N1 mu je odgovorio prozvani sudac Damir Kos koji je iznenađen ovim izjavama. 'Čudi me da predsjednik Milanović komentira odluku Vrhovnog suda, a uvjeren sam da je nije pročitao', rekao je Kos.

'Vrhovni sud je, nažalost, u predmetu Saucha, odnosno sudska uprava, odstupio od ustaljene prakse da obavijesti javnost o iole značajnijim odlukama i pruži mogućnost uvida u takvu odluku. Da je to napravljeno, vjerojatno bi predsjednik Milanović vidio da je na više od 20 strana odgovoreno na sve navode koje on ponovno problematizira u svojoj izjavi. Tvrdnja ima ili nema dokaza je na sudu, a ne na pojedincu, ne na osobi', rekao je Kos pa nastavio:

'Ako je Milanovića brifingirala neka služba o sadržaju dokaza, onda je to pogrešno činila. Ako je to činio osobno okrivljenik, onda je to upitna kvaliteta ispravnosti informacije. Kad biste otišli u Lepoglavu i razgovarali s osuđenima, većina njih bi rekli da su nevini osuđeni, pa tako bih u tom kontekstu mogao protumačiti i situaciju ako je predsjednika Milanovića o sadržaju dokaze građe brifirao sam optuženi Saucha'.