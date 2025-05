Sučelili se Rinčić i Filipović: 'Ona je trojanski konj HDZ-a'

Koja su vaša očekivanja s obzirom na to da imate upola manju podršku birača?

Marko Filipović: Prije svega mislim da je gospođa Rinčić već dogovorila promjenu klime u Rijeci jer je nju podržao kandidat HDZ-a gospodin Vukorepa jučer nakon izbora. Što se tiče podrške moje bivše stranke Socijaldemokratske partije Hrvatske, ja sam u duši socijaldemokrat, to sam čitavog svog političkog života. I u tom dijelu ja sam uvijek zastupao vrijednosti tolerancije, otvorenosti, uključivosti i mislim da je to nešto što duh socijaldemokracije i duh ovoga grada je prepoznao.

Iva Rinčić: Prije svega bih voljela da izađu svi oni građani koji su izašli u prvom krugu i da nam daju ponovno podršku, da potvrdimo i pokažemo koliko nas ima. Naravno i na građane koji su ostali kod kuće, misleći da se ništa ne može promijeniti, ali ovo je dokaz da se može promijeniti. Dakle, izlaznost je bila oko 35 posto. Veliki je bazen birača koji su ostali kod kuće. I na sve one birače koji zaista žele promjenu u Gradu Rijeci. Pokazali smo da se može.

Marko Filipović: Ja zasigurno s HDZ-om surađivati neću. To bi bio protuprirodni blud i na kraju krajeva, ja ću podsjetiti da je sadašnji zamjenik gospođe Rinčić bio je zamjenik Miletiću u prošlom izbornom ciklusu. Vrlo jasno smo se tu pozicionirali. Mislim da je gospođa Rinčić 'trojanski konj HDZ-a' i da u tom dijelu u stvari gledamo scenarij koji smo gledali u Opatiji i dolaska HDZ-a potiho na vlast. I to je nešto protiv čega ću se boriti u drugom izbornom krugu.

Iva Rinčić: Svi su pozvani na razgovor, pred novinarima možemo razgovarati. To je ono što bi voljela da građani shvate da mi donosimo promjene.

Iva Rinčić: Jeste li primijetili ovu promjenu narativa koja se upravo dogodila? Naravno, nikakva koalicija nije dogovorena. Mi smo već jasno dogovorili i jasno komunicirali s javnošću da naredna dva tjedna, do drugog kruga izbora nema nikakvih dogovora, niti s HDZ-om niti sa SDP-om, kao što je eventualno slučaj kod mog protukandidata.

Vaša ključna prednost u odnosu na gospodina Filipovića?

Iva Rinčić: Ja donosim promjenu u svim ovakvim izričajima koji su potpuno oblijepljeni od stvarnosti. Naime, danas ako pročitate Novi list, novinarka Tihana Tomičić, koja je definitivno bliska lijevoj orijentaciji i govori upravo o tome kako ja nisam ni kandidat HDZ-a, niti sam bliska tim politikama i jedino što se pokušava potpuno bespredmetno jest mene staviti u taj kontekst.

Vaša ključna prednost u odnosu na gospođu Rinčić?

Marko Filipović: Ozbiljni novinari jučer u vašoj emisiji komentirali su upravo što sam ja danas rekao. To je javno dostupno. Na kraju krajeva i današnje dnevne novine to donose. Ja mislim da svojim iskustvom i projektima koji su realizirani u protekle četiri godine idem po povjerenje Riječanki i Riječana u drugom izbornom krugu. Bit će to jedna žestoka utakmica. Sučelit ćemo programe, a na kraju krajeva Riječanke i Riječani odlučit će o tome.