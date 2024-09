Stručnjak za energetiku: Male modularne nuklearne elektrane su budućnost Hrvatske

San o energetskoj neovisnosti Hrvatske

Jakić je istaknuo kako Hrvatska trenutno uvozi trećinu električne energije te da je postizanje energetske samodostatnosti cilj kojem svi teže. Međutim, upozorio je da oslanjanje isključivo na obnovljive izvore energije, poput solarnih i vjetroelektrana, nije dovoljno zbog njihove nepredvidljivosti. 'Obnovljivi izvori su važni, ali za stabilnu opskrbu potrebna je energija koja je uvijek dostupna. Rješenje je u skladištenju energije u obliku vodika ili baterija,' objasnio je Jakić.

Jakić je također naglasio važnost vodika u energetskoj tranziciji i dekarbonizaciji industrije. 'Dekarbonizacija industrije, kao što su čelična, cementna i petrokemijska industrija, ne može se postići bez vodika. Zeleni vodik, proizveden iz obnovljivih izvora, bit će ključan za smanjenje emisija CO2 do 2050. godine,' rekao je.

Osim zelenog vodika, Jakić je spomenuo bijeli vodik, koji se nalazi u geološkim porama Zemljine kore, a nedavno su otkriveni veliki nalazi u Albaniji. Prema njegovim riječima, Hrvatska će također morati provesti istraživanja za bijeli vodik, čime bi mogla postati ključni igrač u budućoj energetskoj tranziciji regije.

Nuklearne elektrane u fokusu Hrvatske

'Male nuklearne elektrane se zasnivaju na jednom novom principu, znači nova tehnologija koja se bazira na tzv. bloku od četiri energane unutar jednog bloka koji se stave pod zemlju. 75 MW je pojedinačna snaga, znači četiri su vam 300 MW, i što je najvažnije, one su opskrbljene sa sirovinom, da rade 20 do 25 godina, tzv. sistemom plug and play. I njihova velika prednost je što se one postavljaju na mjestu potrošnje, a ne kao do sada, da nuklearku radite 1000-1500 MW ovdje, i onda velikim dalekovodima tu električnu energiju vozite gdje treba', objašnjava Jakić.

Dodao je da je taj cilj Europska unija zacrtala, pogotovo inicijativa Tri mora. Tako se misli dekarbonizirati poljska, ukrajinska, bugarska, rumunjska industrija i države koje su već imale nuklearne elektrane prije, dodaje.

Hrvatska već ima iskustva s nuklearnom energijom kroz vlasništvo nad nuklearnom elektranom Krško sa Slovenijom, a Jakić ističe da je vlada već dala potporu za razvoj malih modularnih nuklearnih reaktora. 'Bez tih reaktora, teško ćemo riješiti ključna pitanja kao što su grijanje, proizvodnja električne energije i proizvodnja vodika,' zaključio je Jakić.

S obzirom na rastuće izazove u energetskom sektoru, jasno je da će Hrvatska morati ulagati u nove tehnologije kako bi osigurala energetsku stabilnost i neovisnost u godinama koje dolaze. Male nuklearne elektrane i vodik mogla bi biti rješenja koja će oblikovati hrvatsku energetsku budućnost.