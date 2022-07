Stručnjaci o pomorskim nesrećama zadnjih dana: 'Najveća opasnost je u tome što nam je opća kultura o moru slaba. Ljudi se ponašaju kao da je to autoput bez ograničenja'

U pomorskoj nesreći kod Mljeta u prevrtanju izletničkog broda poginuo je iskusni hrvatski kapetan. Nakon višesatne potrage otac i sin iz Njemačke koji su po jakoj buri na pučinu isplovili na dasci za veslanje pronađeni živi na Krku. Na pitanja kako regulirati pomorski promet i ljetne morske aktivnosti da se spriječi gubitak života, izdaju li se dozvole za voditelje brodica olako, treba li postrožiti kazne za glisiranja uz obalu te kako zaštititi neoprezne turiste i neiskusne kapetane, odgovarali su u emisiji HRT-a Otvoreno Siniša Orlić, Damir Zec, Damir Višić, Luka Šangulin te Mirna Kovač Bašić

Kapetan Siniša Orlić, ravnatelj Uprave sigurnosti plovidbe pri Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, rekao je za HRT kako svake godine strahuju jer nikad ne znaju kako će sezona krenuti i koliko će biti akcija na dnevnoj bazi.

'Pokušavamo organizirati službu što efikasnije, da s kapacitetima koje imamo uspijemo zatvoriti sezonu', rekao je.

Damir Višić, sudski vještak za pomorski promet, rekao je kako s obzirom koliko je brodova, ljudi i tko sve vozi, da brojke i nisu velike koliko mogu biti.

'Najveća opasnost je u tome što nam je opća kultura o moru slaba. Spominje se dizanje kazni, to neće ništa pomoći, podignut će se državni budžet. Kad ljudi dođu na more, to je autoput bez ograničenja, tako se ponašaju. More treba približiti ljudima', istaknuo je.