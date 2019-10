Stručni tim istražuje je li Ćelić pokušao zataškati prekršaj: 'Obično u malim postajama to ide vrlo brzo'

U Policijsku upravu zadarsku stigao je stručni tim koji će istražiti je li zamjenik ravnatelja policije Josip Ćelić pokušao zataškati da je uhvaćen pri vožnji triput bržoj od dopuštene, javlja RTL. Ćelić je jučer rekao da će dati ostavku ako mu se zataškavanje dokaže, no, bivši ljudi iz sustava smatraju da je vrijeme za njegovu smjenu već sad.

O jurnjavi drugog čovjeka policije po cestama zadarske županije danas iz Vlade ni riječi. Premijer i ministar unutarnjih poslova su pitanje izbjegli, a ministar pravosuđa za ovaj slučaj, kaže, uopće ne zna.

"Nisam vidio. Nema veze s našim resorom, postoje tijela koja će to istraživati. nemam veze s tim", rekao je ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković i dodao kako ne zna spis i neće slučaj komentirati.

Ćelić priznao prekršaj, ali ne i zataškavanje

Ćelić je jučer priznao prekršaj, ali ne i zataškavanje istog, podsjeća RTL. Upravo taj segment će istražiti stručni tim MUP-a koji je jutros poslan u zadarsku policijsku upravu.

"Ukoliko se na bilo koji način to dokaže, ja sam spreman preuzet kompletnu odgovornost za to, ali odlučno u ovom trenutku to demantiram", kazao je jučer zamjenik ravnatelja policije Josip Ćelić.