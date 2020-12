Zbog novog soja virusa uvode se strože mjere u Engleskoj: Stanovnici moraju ostati u svojim domovima, zatvara se većina trgovina

Britanska vlada odlučila je od nedjelje uvesti stroge mjere za London i jugoistok Engleske, pogodivši time planove o božićnim okupljanjima, kako bi pokušala suzbiti širenje zaraze pripisano novom soju koronavirusa

"S obzirom na rane dokaze koje imamo o novom soju virusa, potencijalni rizik koji predstavlja, teška srca moram vam reći da ne možemo nastaviti s Božićem kako smo planirali", objavio je premijer.

Ljudi koji žive u područjima koja će biti pokrivena novim mjerama neće se moći miješati s drugim kućanstvima, a oni u drugim područjima moći će se okupiti samo jedan dan, na Božić, umjesto pet. Održavanje misa u crkvama, unatoč postrožavanju mjera, može se nastaviti.

Velika Britanija je uz Italiju najpogođenija zemlja koronavirusom u Europi, s više od 67.000 umrlih. U subotu je prešla prag od dva milijuna zaraženih. Govoreći o novom soju koronavirusa, Johnson je istaknuo da je on "možda 70 posto zarazniji od starog soja, originalne verzije bolesti". Britanske zdravstvene vlasti objavile su nešto ranije u subotu da bi se novi soj koronavirusa otkriven u Velikoj Britaniji mogao brže širiti među populacijom, istaknuvši da još uvijek nastoje utvrditi je li on i smrtonosniji.

"Savjetodavna grupa za hitne i nove opasnosti od respiratornih virusa (NERVTAG) sada smatra da bi se taj novi soj mogao brže širiti" među populacijom, rekao je glavni britanski epidemiolog Chris Whitty.

"Trenutačno nema naznaka da novi soj koronavirusa uzrokuje veću smrtnost niti da utječe na cjepivo i načine liječenja, no u tijeku su hitna istraživanja koja bi to trebala i potvrditi", kazao je, dodavši da je Velika Britanija obavijestila Svjetsku zdravstvenu organizaciju (WHO) o bržem širenju ovog soja virusa.

Ranije mutacije SARS-CoVa-2 već su primijećene i prijavljene širom svijeta. U Engleskoj trenutačno u "vrlo visokoj" rizičnoj razini ograničenja živi oko 38 milijuna ljudi ili 68 posto stanovništva. Ujedinjeno Kraljevstvo 8. prosinca je pokrenulo masovnu kampanju cijepljenja, u sklopu koje je prioritet dan osobama treće životne dobi i njegovateljima. Očekuje se da, nakon cjepiva Pfizer-BioNTecha Britanska agencija za lijekove (MHRA) 28. ili 29. prosinca odobri i drugo cjepivo, ono koje je razvio laboratorij AstraZeneca u suradnji sa Sveučilištem u Oxfordu, prenosi The Telegraph.