Stižu izmjene pravosudnih zakona: Uvodi se ovo novo kazneno djelo

Kod izmjena Zakona o sudovima se, među inim, za suce propisuje zabrana primanja darova te se povećavaju udjeli mjerila kvalitete i kvantitete rada sudaca u njihovom ocjenjivanju (s najviše po 60 na najviše po 70 bodova), rekao je ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan predstavljajući paket.

U Sabor su upućene izmjene i dopune Zakona o sudovima, Kaznenog zakona, Zakona o kaznenom postupku, Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta te Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.

Osniva se i novi sudski odjel specijaliziran za postupanje u predmetima korupcije i organiziranog kriminalitetu u Županijskom sudu u Varaždinu. Izmjenama i dopunama Kaznenoga zakona revidira se kazneno djelo podmićivanja zastupnika, a uvodi se i novo kazneno djelo - dovođenja u opasnost života i imovine sustavom umjetne inteligencije.

"Uvažavajući činjenicu razvoja tehnologije umjetne inteligencije, a posebno njezine primjene u automatiziranim vozilima te povezanih ugroza na život, tijelo i imovinu predlaže se uvođenje novog kaznenog dijela - dovođenja u opasnost života imovine sustavom umjetne inteligencije”, naveo je Habijan.

Kod izmjena Zakona o kaznenom postupku glavna je intencija, rekao je ministar, ubrzanje samog kaznenog postupka te se pojednostavnjuje postupanje pred optužnim vijećem, a predlaže se i da protiv rješenja kojim se odlučuje o izdvajanju dokaza nije dopuštena posebna žalba.

Učinkovitiji rad Uskoka u složenijim predmetima

"Mijenja se i koncept nezakonitih dokaza na način da se sudu daje veća mogućnost preispitivanja je li u konkretnom slučaju došlo do povrede prava, s obzirom na to da sustavi s automatskim izdvajanjem nezakonitih dokaza nisu učinkoviti kada se štiti interes okrivljenika i pravičnost samog postupka u širem smislu”, dodao je.

Kod izmjena i dopuna Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Habijan je istaknuo rasterećenje Županijskog suda u Zagrebu jer bi se proširila nadležnost Županijskog suda u Varaždinu koji će ujedno preuzeti i područje nadležnosti Županijskog suda u Bjelovaru.

Omogućit će se i učinkovitiji rad Uskoka u složenijim koruptivnim kaznenim predmetima, istaknuo je Habijan. Propisuje se, naime, mogućnost da Uskok predmete u kojima postoje isključivo naznake počinjenja kaznenog djela iz njegove nadležnosti, a radi učinkovitog provođenja izvida, dostavi na postupanje mjesno nadležnom državnom odvjetništvu.

Izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti među ostalim se uređuje da osobe koje prijavljuju nepravilnosti izravno policiji ili državnom odvjetništvu imaju istu pravnu zaštitu kao osobe koje podnose prijavu nadležnom tijelu za vanjsko prijavljivanje (pučki pravobranitelj).

Predlaže se i povećanje gornje granice prekršajnih novčanih kazni za osvetu prema prijavitelju nepravilnosti i to za pravne osobe do 100.000 eura (bilo je 50.000 kuna odnosno 6.636 eura), za fizičku osobu obrtnika 15.000 eura (bilo je 30.000 kuna odnosno 3.981 euro).