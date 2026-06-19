Strava kod Novog Marofa: Za smrt dvoje djece roditeljima po 17 godina zatvora

Županijski sud u Varaždinu nepravomoćno je osudio 40-godišnjeg muškarca i 35-godišnju ženu na po 17 godina zatvora zbog teških povreda prava troje djece, pri čemu je za dvoje djece nastupila smrt. Riječ je o slučaju koji je potresao Hrvatsku nakon što su u dvorištu obiteljske kuće u Ljubelju, u općini Ljubeščica, pronađena tijela dviju beba
Prema priopćenju Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu, sud je optuženike proglasio krivima za dva kaznena djela povrede djetetovih prava s teškom posljedicom te jedno kazneno djelo povrede djetetovih prava na štetu trećeg djeteta.
Sud je utvrdio da su kaznena djela počinjena u razdoblju od srpnja 2020. do prosinca 2024. godine na području kraj Novog Marofa. U tom je razdoblju, prema optužnici, teško povrijeđeno pravo troje djece, a za dvoje je posljedica bila smrt.
Zbog težine kaznenih djela i posljedica koje su nastupile, svakome od optuženika izrečena je jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 17 godina.
Slučaj je u fokus javnosti dospio nakon što su istražitelji u dvorištu obiteljske kuće pronašli zakopana tijela dviju beba starih oko godinu dana. Otkriće je izazvalo šok i nevjericu, a istraga je potom dovela do podizanja optužnice protiv roditelja.
Županijski sud u Varaždinu istodobno je odlučio produljiti istražni zatvor za oboje optuženika do pravomoćnog okončanja postupka.
Presuda zasad nije pravomoćna te obje strane imaju pravo žalbe. Nakon što odluka postane pravomoćna, o slučaju će konačnu riječ dati viši sud.