Strava kod Novog Marofa: Za smrt dvoje djece roditeljima po 17 godina zatvora

Prema priopćenju Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu, sud je optuženike proglasio krivima za dva kaznena djela povrede djetetovih prava s teškom posljedicom te jedno kazneno djelo povrede djetetovih prava na štetu trećeg djeteta.

Sud je utvrdio da su kaznena djela počinjena u razdoblju od srpnja 2020. do prosinca 2024. godine na području kraj Novog Marofa. U tom je razdoblju, prema optužnici, teško povrijeđeno pravo troje djece, a za dvoje je posljedica bila smrt.

Zbog težine kaznenih djela i posljedica koje su nastupile, svakome od optuženika izrečena je jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 17 godina.