Strašan gaf Izraela: Naredili likvidaciju pa ubili pogrešne osobe

Izraelske obrambene snage (IDF), na upit BBC-ja, priznale su da napad očito nije pogodio predviđenu metu te su izrazile ‘žaljenje zbog štete nanesene civilima’.

Libanonska stranka Libanonske snage, pretežno kršćanska politička opcija, priopćila je da je u napadu na stambenu zgradu ubijen njihov visoki dužnosnik Pierre Mouawad sa suprugom Flavijom.

Zgrada se nalazi u Ain Saadehu, većinski kršćanskom mjestu istočno od Bejruta. Libanonsko ministarstvo zdravstva izvijestilo je da su u napadu poginuli jedan muškarac i dvije žene. Prema riječima lokalnog gradonačelnika, stradali su se nalazili na katu ispod stana koji je bio meta napada.