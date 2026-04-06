Strašan gaf Izraela: Naredili likvidaciju pa ubili pogrešne osobe

Izraelski pokušaj atentata na pripadnika Hezbollaha u Libanonu u nedjelju završio je kobnom pogreškom – umjesto mete, ubijen je visoki dužnosnik političke skupine koja se snažno protivi toj organizaciji
Izraelske obrambene snage (IDF), na upit BBC-ja, priznale su da napad očito nije pogodio predviđenu metu te su izrazile ‘žaljenje zbog štete nanesene civilima’.
Libanonska stranka Libanonske snage, pretežno kršćanska politička opcija, priopćila je da je u napadu na stambenu zgradu ubijen njihov visoki dužnosnik Pierre Mouawad sa suprugom Flavijom.
Zgrada se nalazi u Ain Saadehu, većinski kršćanskom mjestu istočno od Bejruta. Libanonsko ministarstvo zdravstva izvijestilo je da su u napadu poginuli jedan muškarac i dvije žene. Prema riječima lokalnog gradonačelnika, stradali su se nalazili na katu ispod stana koji je bio meta napada.
Iz IDF-a su poručili kako se ‘provjeravaju navodi da je nekoliko osoba koje nisu bile uključene u sukob stradalo kao posljedica napada’.
Iz Libanonskih snaga naglašavaju da Pierre Mouawad ‘nije bio borac niti vojni cilj’, dodajući da je prije smrtonosnog napada Uskrs proveo kod kuće sa svojom obitelji.
Stranka je ujedno osudila Hezbollah, tvrdeći da je ovaj tragičan događaj posljedica prebacivanja vojnih sukoba u stambene četvrti.