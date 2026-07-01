'Strani državljani kupuju nekretnine na moru i iznajmljuju bez ikakvih davanja'

Na dnevnom redu Sabora je Prijedlog zakona u ugostiteljskoj djelatnosti. Ministar turizma Tonči Glavina kao jedan od glavnih ciljeva naveo je suzbijanje iznajmljivanja 'na crno', što namjerava postići uvođenjem jedinstvenog registracijskog broja za svaku smještajnu jedinicu na digitalnim platformama te proširivanjem ovlasti turističkih inspektora i komunalnih redara.

'Uzmite primjer Crikvenice - malo mjesto u kojem nema velikih firmi, start-upova ni visoko plaćenih radnih mjesta. Dosta ljudi tamo 'krpa' budžet malim iznajmljivanjem. Ako te ljude u toj djelatnosti 'ugušimo', dobit ćemo ih na socijali ili prisiliti da isele'', upozorio je zastupnik Nino Raspudić Klub nezavisnih zastupnika.

Raspudić je nedopustivim ocijenio da se novim nametima 'izbije zadnji euro' obiteljskim iznajmljivačima, dok država olako troši milijarde na sanaciju brodogradilišta i poljoprivredne poticaje što, kaže, nije donijelo nikakve rezultate.

'Mali i mikro poduzetnici i iznajmljivači taj novac koji zarade neće izvesti u švicarsku banku ili kupiti kuću u Toskani, nego će ga potrošiti u Hrvatskoj, poslat će dijete na studij u Zagreb. To je novac koji ostaje i cirkulira ovdje', istaknuo je Raspudić.

Petrov (Most): Ono što ministar zove 'umjerenim usklađivanjem' zapravo je kumulativni udar

Zastupnik Mosta Božo Petrov protivi se najavama novog povećanja minimalnih paušala za iznajmljivače od 2027..

'Ministar kaže da je to umjereno usklađivanje. Kada čovjeku zbrojite paušal, porez na nekretnine, turističku pristojbu, članarinu, PDV na platforme, režije, čišćenje, održavanje i rekategorizaciju, to više nije umjereno usklađivanje, nego ogromni kumulativni udar, naglasio je.

Petrov je napomenuo da nema ništa protiv kažnjavanja onih koji se skrivaju iza neprijavljenog smještaja. No, s druge strane, kaže, ne može se tražiti od obiteljskih iznajmljivača da spuste cijene, a istovremeno im uvoditi nove regulative, kontrole i pravilnike.

Zastupnik Anteo Milos iz IDS-a također je istaknuo problem nekomercijalnog smještaja kojeg predloženi Zakon "ne rješava dovoljno dobro".

'Mnoge od kuća za odmor nisu prazne, one se iznajmljuju na crno bez poreza, bez PDV-a, bez turističke pristojbe. Na gubitku su svi - od državnog proračuna do lokalnih turističkih zajednica, gradova i općina. A najviše gube legalni iznajmljivači koji uredno izvršavaju sve obveze', naglasio je.

Iako zakon sadrži strože odredbe o nekomercijalnom smještaju, on ne predviđa obavezni upis istog tog smještaja u digitalni sustav, dodao je Milos.

Radolović (SDP): Strani državljani kupuju nekretnine na moru i iznajmljuju bez ikakvih davanja

Razvoj turizma i kratkoročnog najma u mnogim je gradovima na jadranskoj obali utjecao na nedostupnost stambenih prostora za dugoročni najam, ustvrdila je SDP-ova zastupnica Sanja Radolović. Međutim, za taj problem nisu odgovorni obiteljski iznajmljivači ni hotelijeri, nego upravo nekomercijalni smještaj i kupovina nekretnina od strane stranih državljana.

'Devet mjeseci se u tim objektima ne potroši niti jedan kilovat struje ili kubik vode. Onda se događa da se pod krinkom iznajmljivanja prijateljima i rodbini ne plaćaju apsolutno nikakva davanja, a mi ih podižemo za naše male registrirane obiteljske iznajmljivače', naglasila je Radolović.

Zastupnik Centra Damir Barbir složio se da su za priuštivo stanovanje puno veći problem prazne nekretnine čiji vlasnici ne žive u tom gradu, a najčešće ni u Hrvatskoj.

'Mali obiteljski iznajmljivači nisu problem koji treba slomiti. To su ljudi koji su radili, ulagali i obnavljali svoje kuće, primali goste, stvarali prihod za svoje obitelji i gradili lokalne zajednice', rekao je.

Dubravka Novak iz kluba Možemo rekla je da Hrvatska više ne može konkurirati 'samo suncem i morem', nego kvalitetnom uslugom, produžavanjem sezone, razvojem kontinentalnog turizma, gastronomije i lokalnih proizvođača. No, ovaj zakon ne sadrži tu razvojnu komponentu, nego samo onu kontrolnu, dodala je.

'Borba protiv rada na crno je nužna, kao i usklađivanje s europskim propisima, ali nijedan od tih ciljeva ne smije biti izgovor za stvaranje dodatnih administrativnih opterećenja niti za donošenje zakona koji ne odgovaran na ključne izazove hrvatskog ugostiteljstva', kazala je Novak.