Stožer za obranu hrvatskog sela kreće u prosvjede 23. studenoga

Na sastanku članova i simpazitera Stožera, održanom u srijedu navečer u Retkovcima nedaleko Vinkovaca, predsjednik Stožera Tomislav Pokrovac osvrnuo se i na nedavni odlazak članova Stožera u Ministarstvo poljoprivrede na sastanak s ministricom Marijom Vučković.

Sastanak su članovi Stožera napustili nakon samo nekoliko minuta jer im ministrica nije odgovorila na pitanje pristaje li ili ne na njihove zahtjeve.

"Njima jednostavno nije stalo do nas, do hrvatske poljoprivrede, stočarstva, pa, rekao bih, ni do hrvatske države. Mi nismo kod ministrice došli sa zahtjevima na koje mora odgovoriti u tri minute. Ministrica je imala naše zahtjeve još prije tri tjedna i znala je što tražimo. Oni jednostavno nemaju dobru volju", rekao je Pokrovac.

Svinjogojce je pozvao na solidarnost i međusobnu potporu kako bi se izborili u borbi s, kako je kazao, "nesposobnom Vladom i nesposobnim ministarstvom".

"Ovo je izravna prijetnja našoj egzistenciji. Gledajte samo izjave premijera Plenkovića kako nas naziva. Ako premijeru i ministrici trebaju ljudi koji će štititi njihovu nakaradnu politiku, mi nismo ti", kazao je komentirajući današnji sastanak premijera s predstavnicima Hrvatske poljoprivredne komore.

Također je kazao kako pred novinarima ne želi reći gdje će se i u koje vrijeme održati prosvjedi, osim da će biti 23. studenoga.

"Nećemo nikoga napasti, nego braniti pravo na vlastitu opstojnost", poručio je Pokrovac.

Stožer za zaštitu hrvatskog sela zahtjeva stavljanje izvan snage naredbe Ministarstva poljoprivrede kao i zaustavljanje eutanazije svinja, prestanak svih oblika kategorizacije objekata za držanje svinja, hitno ukidanje zabrane klanja svinja, da se omogući klanje u vlastitim objektima uz prethodni nadzor veterinara,

Zatim, da se uzgajivačima kojima su svinje eutanizirane osigura redovna mjesečna potpora dok ne stanu ponovno na noge, kao i da se omogući slobodna trgovina nezaraženim svinjama.