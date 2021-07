Stotine kilograma ribe pluta rijekom Karašicom. Posao je odradila krimpolicija, čekaju su rezultati s Veterinarskog fakulteta. Ribolovci su uvjereni da zijev nije uzrok

U vodotoku rijeke Karašice, na potezu od Kapelne do Gata došlo je do masovnog pomora ribe. Radi se o velikim količinima štuke, linjaka i klena. Uginule ribe i neugodan miris uočili su ribočuvari koji su kontaktirali nadležne institucije

Pripadnici krimpolicije uzeli su uzorke vode, a u srijedu veterinari uzorke uginule ribe. Macanić ističe da je još nepoznanica što je prouzročilo pomor ribe. Pretpostavlja se, kaže da je uzrok onečišćenje vode, jer je poprimila neprirodnu boju, a osjeti se i neugodan miris amonijaka.



Uzorci uginule ribe poslani su na analizu u Veterinarski fakultet u Zagrebu.



‘Voda je sivo-crne boje. Uzorke vode uzela je krimpolicija, a uzorke ribe veterinari te se čekaju rezultati analiza. Trenutačno ne možemo utvrditi točan uzrok uginuća ribe. No, prema boji vode možemo pretpostaviti da je u pitanju onečišćenje vode. Ipak, točan uzrok pomora ribe znat ćemo nakon što budu gotove analize‘‘, napomenuo je Macanić.



Do pomora ribe, kaže, moguće je doći i zbog velike količine vode koja se za vrijeme nevremena slijeva, a što je bio slučaj prošlog tjedna. Macanić navodi da uginuće ribe može izazvati i nizak vodostaj prouzročen izuzetno visokim temperaturama, zbog čega dolazi do zijeva i uginuća ribe. Zijev ribe događa se zbog znatnog pada vrijednosti otopljenog kisika u vodi. No, Macanić ističe kako zbog manjka kisika sigurno nije došlo do pomora ribe.



'Zijev ribe je drugačija pojava. Ribe ostanu bez kisika i uginu. No u ovom je slučaju nešto drugo. Ako se utvrdi da je u pitanju onečišćenje vode ispuštanjem nekih tvari, policija će poduzeti daljnje radnje da se otkrije krivac. Od krivca ćemo zatražiti odštetu, jer je uništen veliki riblji fond', zaključio je Macanić.