Otkada je Xi Jinping prije pet godina zajahao vlast, bogatstvo stotinu članova kineskog parlamenta i predstavnika savjetodavnih tijela – svih odreda multimilijardera – poraslo je za više od 60 posto. Dok u nas najbogatiji poslovnjaci poput, primjerice, Emila Tedeschija bježe od aktivnog sudjelovanja u politici, kineski milijarderi sudjeluju u vlasti kako bi baš oni naveliko utjecali na poreznu politiku, obrazovanje ili zaposlenost. Kako je u SAD-u, Španjolskoj koju tresu korupcijski skandali zaostali od prethodne vlade ili siromašnim zemljama bogatih političara, čitajte u našem pregledu

I eto, samo što je Kinez rekao 曲奇饼 (keks), njegovi su političari postali najbogatiji na svijetu. No čak i prije Xija (procjenjuje se da je on sam težak 1,56 milijardi dolara) njihovi su zastupnici već bili najbogatiji: njih 70 posjedovalo je 89,9 milijardi dolara neto, više nego 535 zastupnika američkog Kongresa, predsjednika SAD-a, njegova kabineta i devet sudaca Vrhovnog suda zajedno.

Prema podacima Hurun Reporta, svaki od 209 delegata na prošlogodišnjem zasjedanju NPC-a i CPPCC-a (četiri posto njih od ukupnog broja) težio je dvije milijarde juana (290,7 milijuna dolara) ili više, a svih 2980 zajedno nešto više od 507 milijardi, što odgovara BDP-u jedne Belgije . Prema riječima profesora s Princetona Roryja Truexa , nazočnost biznismena u parlamentu i savjetodavnim tijelima vrlo je smišljena politika vladajuće Komunističke partije da iskoristi one najbolje, ali i da one najbolje ima pod kontrolom, a oni najbolji barem na očit način, ne onako ispod stola, priznaju da ih partija štiti, pa je dokazano da im i profit u biznisu raste tri do četiri posto kada su na političkoj funkciji.

Zato se hrvatski političari malo razlikuju od kineskih, ne samo po ustroju vlasti i zaradi. Dok je određeni broj članova Sabora cijeli radni vijek proveo na stranačkim dužnostima, svi superbogati kineski parlamentarci ili članovi savjetodavnih odbora nisu karijerni birokrati nego poslovni ljudi, poput člana Kineskog nacionalnog vijeća Ma Huatenga, osnivača i direktora Tencenta, jedne od najvećih internetskih i IT kompanija na svijetu s neto zaradom u srpnju ove godine u iznosu od 42,4 milijarde dolara, ili još jednog internetskog mogula Robina Lija (neto 18,5 milijardi dolara), koji je član CPPCC-a. Dok u nas najbogatiji poslovnjaci poput Emila Tedeschija bježe od aktivnog sudjelovanja u politici, kineski milijarderi sudjeluju u vlasti kako bi baš oni naveliko utjecali na poreznu politiku, obrazovanje ili zaposlenost.



Ali zato se medijski mogul Michael Bloomberg (neto vrijednost 51,8 milijardi dolara) nije libio preuzeti funkciju gradonačelnika New Yorka, a delajući za New York, New Yorku nije išlo loše. Prvi čovjek Velike Jabuke od 225.000 dolara gradonačelničke godišnje plaće sebi je uzimao simboličan dolar, a tijekom tri mandata na grad je potrošio 650 milijuna vlastita novca, od financiranja kulturnih projekata do projekata vezanih za pomoć mladim Afro i Latinoamerikancima u siromašnim četvrtima grada. Iz svojeg džepa iskrcao je 21 milijun dolara za troškove prijevoza zrakoplovom na službenim putovanjima za sebe i pratnju, uključujući ona na relaciji New York-Rim.